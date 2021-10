Dortmund

Patrick Wiencek hat seine Teilnahme an den Handball-Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal am 5. und 7. November aus familiären Gründen abgesagt. Für den Kreisläufer vom deutschen Rekordmeister THW Kiel rückt Ex-Zebra Sebastian Firnhaber vom Bundesligisten HC Erlangen in den Kader von Bundestrainer Alfred Gislason, teilte der DHB am Freitag mit.

Einwöchiger Nationalmannschafts-Lehrgang ab Montag

Bereits am Donnerstag hatte Rückraumspieler Paul Drux wegen einer Knieoperation absagen müssen. Die deutsche Mannschaft kommt am kommenden Montag zu einem einwöchigen Lehrgang zusammen.