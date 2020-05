Sportler dürfen zurück in die Halle

Kiel

"Sport im Innenbereich ist wieder möglich, zum Beispiel auch in Fitness-Studios", hatte die Landesregierung zuvor mitgeteilt. Die Bedingungen sind nun in der neuen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus verankert. "Sofern der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, hat der Betreiber oder Veranstalter nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko der ausgeübten Sportart berücksichtigt. Er hat nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher zu erheben", heißt es in Paragraf 11 Absatz 2 der Landesverordnung, die vom 18. Mai bis zum 7. Juni gültig ist und vom Kabinett am Sonnabendabend verabschiedet wurde. Schwimm-, Frei- und Spaßbäder bleiben indes geschlossen.

Jörg Pelny, Jugendwart und Volleyball-Jugendtrainer beim Kieler TV, zeigte sich zunächst überrascht: "Ich hatte damit gerechnet, dass wir bis zu den Sommerferien nicht mehr in die Hallen zurückkehren." Bisher sei noch kein aktueller Trainingsbetrieb für die kommende Woche beim KTV geplant. Besonders bei den Kleinen, beispielsweise in der Altersklasse U12, seien die Abstands- und Hygieneanforderungen "eine große Herausforderung", so Pelny.

Volleyballer wollen Training wieder anlaufen lassen

Der Jugendwart und Teammanager der KTV-Zweitligavolleyballer sagt aber auch: "Wir werden den Trainingsbetrieb wieder anlaufen lassen. Die Zeit vor den Sommerferien ist für uns die wichtigste, auch um neue Kinder heranzuführen. Momentan suchen wir beispielsweise Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger." Mit einem Trainingsstart sofort am Montag rechnet Pelny allerdings nicht: "Wir haben noch keine Info von der Stadt Kiel, und die Städte und Gemeinden müssen die Sporthallen erst einmal wieder freigeben."

Sportamtsleiter: "Hoffen, dass wir Dienstag so weit sind"

Und das wollen sie tun. Ralf Hegedüs, Sportamtsleiter der Stadt Kiel, sagte am Sonnabend: "Wir freuen uns, wenn wir die Sporthallen wieder freigeben können. Zunächst wollen wir die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen und für Basics wie Seife oder Corona-konforme Einmalhandtücher sorgen. Wir hoffen, dass wir am Dienstag dann so weit sind. Wir tun alles!" Einzig "acht oder neun Sporthallen" ( Hegedüs) in Kiel, in die die Schulen für ihren Schulbetrieb unter den Hygiene- und Abstandsregeln ausgewichen sind, können nicht für den Sportbetrieb freigegeben werden.

Hallen für Basketballer gesperrt

Darunter leiden die Basketballer des Kieler TB. "Die Hallen an der Johanna-Mestorf-Schule in Neumeimersdorf sowie an der Reventlouschule bleiben für uns bis zu den Sommerferien geschlossen", sagt Jan Winkler, Basketball-Abteilungsleiter beim KTB. Darum bremst Winkler die Euphorie, denn allein 80 Prozent des Trainigsbetriebs in dem Klub mit 15 Mannschaften und 270 Basketballern ist in der Reventlouhalle beheimatet. "Wir freuen uns theoretisch, dass es wieder in die Hallen geht. Aber wir wissen noch nicht genau, wie und wo."

Ein Hygienekonzept soll auf den Weg gebracht werden. Bislang sind die Basketballer in Kleingruppen unter freiem Himmel organisiert, trainieren auf dem Freiplatz an der Gelehrtenschule mit eigenen Bällen und noch ohne Pässe. Winkler wünscht sich eine "langfristige Perspektive", kündigt für die kommende Woche "Testläufe" in der Halle an.

Fünf Sportler plus Trainer beim Handball

Auch die Handballer im Land hatten sich sehr auf den Re-Start unter dem Hallendach gefreut. "Wir hoffen, dass die Politik die Voraussetzungen schafft", hatte Sascha Zollinger, Geschäftsführer des Handballverbandes Schleswig-Holstein, gesagt. Die Voraussetzungen sind nun da, und der Deutsche Handballbund sieht für den Indoor-Trainingsbetrieb nun eine Gruppengröße von maximal fünf Sportlern plus Trainer vor, allerdings noch ohne Pässe, dafür aber mit Wurftraining und Torhüter.

Mischung aus Vorfreude und Traurigkeit beim KMTV

Beim Kieler MTV - mit 7500 Mitgliedern größter Breitensportverein in Schleswig-Holstein - werden 85 Prozent des Vereinssports in den drei vereinseigenen Sportstätten angeboten. "Wir sind gespannt auf den 18. Mai, haben aus dem Outdoor-Sport gelernt, unsere Standorte gut vorbereitet", sagt der KMTV-Vorsitzende Christof Rapelius. Einbahnstraßensysteme, Desinfektionsmittel, Seife, Handtücher, Zuwegungen, Hinweisschilder und ein jeweils halbstündiger Abstand zwischen Kursangeboten sollen den Re-Start erleichtern. "Bedenken haben wir noch etwas bei den städtischen Hallen, die von mehreren Vereinen genutzt werden. Da bin ich gespannt, wie das geregelt wird", so Rapelius weiter, der von einer Mischung "aus Vorfreude und Traurigkeit" spricht. "Einerseits sind wir froh, dass wir unseren Mitgliedern endlich wieder etwas anbieten können. Andererseits gibt es auch Ängste und Sorgen, dass man allen Vorgaben gerecht wird. Der Spaßfaktor ist insgesamt etwas verloren gegangen."

LSV-Präsident Tiessen : "Lang erhofftes Startsignal"

Hans-Jakob Tiessen, Präsident des Landessportverbandes, bewertet die Lockerungen positiv. "Für die über 2500 im Landessportverband organisierten Sportvereine ist dies das lang erhoffte Startsignal zum Wiedereinstieg in ein reguläres Vereinsleben“, sagte Tiessen. Der Verbandspräsident richtete den Blick darüber hinaus in die Zukunft. Perspektivisch müsse auch die Öffnung der Schwimmbäder für den Vereinssport geprüft werden. „Das Schwimmen ist für die Menschen in unserem Land zwischen den Meeren elementar. Es gibt hervorragende Konzepte der Schwimmverbände auf Landes- und Bundesebene, wie auch für den Schwimmsport und die Schwimmausbildung ein behutsamer Wiedereinstieg unter Einhaltung aller erforderlichen Gesundheitsregeln ermöglicht werden kann“, sagte Tiessen.