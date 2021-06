Kaltenkirchen

Das Nordliga-Team des TC Rot-Weiß Wahlstedt hat eine neue Nummer eins: Lena Ruppert, eine 22-Jährige aus der Oberpfalz. Ruppert führte sich blendend ein. Mit dem Turniersieg beim 1. Kaltenkirchen-Cup setzte die Linkshänderin ihre erste Duftmarke. Im Finale gewann sie gegen Tizia-Maria Schomburg (DTV Hannover) mit 5:7, 6:0 und 10:7.

Wie kommt eine Tennisspielerin aus Weiden nach Wahlstedt? „Mein Trainer ist nach Hamburg gezogen. Da bin ich ihm in die Hansestadt gefolgt“, erzählt Lena Ruppert, die in der deutschen Rangliste Platz 52 belegt. Dass es sie vorbei an regionalen Top-Vereinen wie dem Club an der Alster, THC von Horn und Hamm oder dem Großflottbeker THGC zum TC Rot-Weiß Wahlstedt zog, hat einen ganz einfachen Grund. „Sophia Intert, die dort spielt, ist meine Freundin“, erklärt Lena Ruppert.

Sie musste schwer kämpfen, um in Kaltenkirchen zu gewinnen. Denn ihre Finalgegnerin Tiziana-Marie Schomburg vom DTV Hannover ist eine wahre Dauerläuferin. „Ich bin in meinem dreistündigen Viertelfinale gegen die topgesetzte Lisa Ponomar vier Kilometer gelaufen. Und mein Halbfinale gegen Chiara Tomasetti hat noch eine Viertelstunde länger gedauert“, sagte die Hannoveranerin.

Energie gespart im Halbfinale

Lena Ruppert dagegen hatte gerade im Halbfinale Glück. Katharina Hering vom Marienburger SC hatte viele Ideen, das Spiel zu gewinnen. „Aber das klappt nicht, wenn man gefühlt 80 Bälle spielt, die entweder an der Netzkante hängen bleiben oder Zentimeter ins Aus gehen“, resümierte Hering ihr Halbfinale. Lena Ruppert sparte beim 6:1 und 6:3 wertvolle Energie für das Endspiel. Dort war Schomburg die Mehrarbeit aus dem nur wenige Stunden zuvor gespielten Halbfinale anzumerken. Mit 5:7, 6:0 und 10:7 setzte sich die Neu-Wahlstedterin durch. Erstaunlicherweise machten die Tennisbälle eher schlapp als die Spielerinnen. Einen kompletten neuen Satz benötigten sie im Laufe des Finales, weil den ursprünglich ausgehändigten Bällen die Luft ausgegangen war.

„Die Reisekosten sind gedeckt. Ich könnte jetzt das ITF-Turnier in Georgien spielen“, sagte Lena Ruppert mit Blick auf ihren 1200 Euro Siegercheck. Lilly Düffert vom TC Rot-Weiß Wahlstedt sowie Anna Petkovic und Tizia Brocks scheiterten in der zweiten Runde, Kim Juliane Auerswald (alle TC an der Schirnau Kaltenkirchen) in Runde eins.

Niklas Guttau verliert umkämpftes Endspiel

Hart umkämpft war auch das Männerfinale. Jochen Bertsch vom TC Iserlohn schlug Niklas Guttau (Suchsdorfer SV) mit 7:6, 5:7 und 11:9. „Naja, für eine komplette Tankfüllung für die Heimfahrt wird es wohl reichen“, meinte Niklas Guttau angesichts der hohen Benzinpreise und der 600 Euro, die es für den zweiten Platz gab.

Der ehemalige Wahlstedter George von Massow (Club an der Alster) musste im Halbfinale gegen Guttau nach dem ersten Satz aufgeben. „Mir tut alles weh“, sagte der 30-Jährige nach dem Match. „Das ist ärgerlich, denn ich wollte das Turnier zum Einspielen für die Zweitliga-Saison nutzen.“ Während von Massow der verpassten Finalchance nachtrauerte, waren die Spieler aus dem Kreis Segeberg längst Zuschauer. Rasmus Becker und Laurent Baese vom TC an der Schirnau sowie Clemens Intert (TC Wahlstedt) mussten in der ersten Runde ihre Segel streichen. Baese konnte die Nebenrunde gewinnen.

Turnierdirektor Wolfgang Schildknecht war zufrieden: „Man merkte den Aktiven an, dass sie alle schon ein paar Turniere gespielt haben. Und dass sie immer noch im „Ich bin glücklich, weil es endlich weitergeht-Modus“ sind.“ Die Turnierserie Nord geht gleich weiter. Vom 1. bis 4. Juli finden die 2. Klipper Open beim Klipper THC in Hamburg statt.

Von Thomas Maibom