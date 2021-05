Kiel

Das macht bei den Planungen für die 32. Auflage des KN Förde Triathlons vor allem die Pandemie notwendig. „Die alte Location am Seebad Düsternbrook bot einfach nicht genug Platz, um eventuell notwendige Abstandsregeln umsetzen zu können“, sagt Lange. „Und nach zehn Auflagen am Seebad, war es Zeit und eine gute Gelegenheit für Veränderungen.“

Die betreffen nicht nur die Schwimm-Strecke für die Triathletinnen und Triathleten. Das Herzstück der Veranstaltung wird auf die Reventlouwiese an der Kiellinie verlegt. Statt wie zuletzt bis zu 1000 werden in der Pandemie-Variante des Kieler Triathlons nur 500 Startplätze angeboten. Zudem wird es nur eine verkürzte Sprint-Distanz mit 500 bzw. 750 Metern Schwimmen (für das Team der Landesliga Schleswig-Holstein), 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen geben. Staffel-Wettkämpfe werden nicht stattfinden.

Zeitlich versetzte Einzelstarts

Um das Abstands-Gebot wahren zu können, sollen die Athletinnen und Athleten Einzelstarts in kurzen Zeitabständen hinlegen. Man befinde sich in stetigem Austausch mit den Behörden und werde weitere Präventions- und Hygienemaßnahmen "in den Wochen vor der Veranstaltung situationsangepasst definieren".

Für Lange steht fest: „Die Sicherheit und Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und aller Beteiligten steht für uns natürlich an oberster Stelle. Aber wir sind optimistisch, dass wir mit unseren Bemühungen in den letzten Wochen und Monaten, die Grundlage geschaffen haben, um im August endlich auch wieder eine Veranstaltung für den Breitensport anbieten zu können.“

Die Anmeldung startet am Sonnabend, 1. Mai, unter www.kiel-triathlon.de. Dort gibt es auch weitere Details wie Zeit- und Streckenpläne. Der Einzug der Startgebühren wird zunächst bis zum 15. Juni ausgesetzt, danach erhofft sich das Orga-Team mehr Klarheit über die konkreten Voraussetzungen.