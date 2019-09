Es ist das sportliche Großereignis in Kiel: der Kiel-Lauf. Tausende Zuschauer feuern am Sonntag entlang der Laufstrecke durch die Kieler Innenstadt und an der Kieler Förde die über 10.100 Läufer aus 50 Nationen an. Wann die Starts sind und wo Sie den besten Blick auf die Sportler haben, erfahren Sie hier.