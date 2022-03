Leipzig

Die Deutschen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik gingen am vergangenen Wochenende in Leipzig nur mit einer kleinen Delegation aus Schleswig-Holstein über die Bahn. Lediglich drei Athleten aus dem Norden waren in den Sprungdisziplinen vertreten. 60-Meter-Sprinterin Julia Heinzel vom Wellingdorfer TV, die die DM-Norm geschafft hatte, musste auf einen Start verzichten, da das Teilnehmerfeld aufgrund der Corona-Auflagen zusammengestrichen worden war.

Auf Medaillengewinne musste Schleswig-Holstein in Leipzig ganz verzichten. Für Landestrainer Hinrich Brockmann keine Überraschung: „In den Männer- und Frauen-Klassen fehlt uns momentan noch die Breite, aus der wir schöpfen könnten, um ganz vorn dabei zu sein. Mit jeweils einem vierten, fünften und sechsten Platz kamen die SH-Springen aber immerhin in Medaillennähe.

Landestrainer Hinrich Brockmann setzt auf die Zukunft

16 Zentimeter fehlten Weitspringer Marcel Lienstädt (St. Peter Ording) zum Gewinn der Bronzemedaille. Im letzten Versuch kam er mit 7,35 m aber nah an seine persönliche Hallen-Bestleistung (7,46 m) heran, die er erst im Januar gesprungen war. Damit kam der Nordfriese auf Platz vier. Hochspringer Finn Drümmer (Kaltenkirchen) schaffte mit 2,10 m seine persönliche Bestleistung, konnte damit aber die Top-Vier nicht angreifen. Und Dreispringer Joel Kuluki (Lübeck) beendete die Hallensaison zwar mit Saisonbestleistung, blieb aber mit Rang sechs und 14,72 m unter seinen Möglichkeiten der Vorjahre.

„In der Jugend haben wir derzeit mehr Möglichkeiten. Schade, dass bei der DM der U20 vor einer Woche einige Athleten wegen Verletzungen, Corona oder aus anderen Gründen passen mussten“, so Hinrich Brockmann. „Das wäre für den Landesverband wichtig gewesen. Ich hoffe, dass wir uns nun draußen mit einigen guten Einzelleistungen besser präsentieren.“