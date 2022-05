Eckernförde

Der Traum von der Oberliga-Vizemeisterschaft lebt: Der Eckernförder SV hält nach dem späten Ausgleich durch einen Handelfmetertor von Jan-Ole Jürgensen beim 1:1 gegen den SV Eichede weiterhin alle Trümpfe im Kampf um den zweiten Platz in der Fußball-Oberliga in der Hand.

Der Griff nach dem Meistertitel ist hingegen vor dem letzten Spieltag bei drei Punkten Rückstand auf den SV Todesfelde und dem schlechteren Torverhältnis nur noch theoretischer Natur. Zumal der SVT bereits am Mittwochabend mit einem Punkt im Nachholspiel in Bordesholm alle Restzweifel am Titelgewinn beseitigen kann, ehe es am nächsten Sonntag (14 Uhr) zum finalen Duell mit dem Eckernförder SV im Todesfelder Joda-Sportpark kommt. „Wir werden dort nicht nur hinfahren, um Blumen und einen Kasten Bier zu überreichen“, kündigt ESV-Co-Trainer Tore Wächter an und schiebt hinterher: „Wir wollen dort die Vizemeisterschaft gewinnen.“

Eiskalter Vollstrecker: Die ESV-Kicker feiern Jan-Ole Jürgensen (Dritter v. li.) nach seinem Elfmetertor zum 1:1. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Dem Eckernförder SV reicht im Fernduell mit dem SV Eichede bereits ein Punkt in Todesfelde zur Vizemeisterschaft. Dafür sorgte Jan-Ole Jürgensen. Der ESV-Routinier verwandelte gegen die Stormarner zwei Minuten vor dem Abpfiff einen Handelfmeter zum hochverdienten 1:1-Ausgleich. Eichedes Silas Meyer hatte zuvor eine Flanke von Lukas Witte mit weit abgewinkeltem Arm unterbunden. „Jetzt können wir es selbst nach Hause fahren. Das Unentschieden heute ist ein gerechtes Ergebnis. Eichede hatte in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, wir hingegen die besseren Chancen“, bilanzierte Jürgensen.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, bei denen der auf Studienfahrt weilende Coach Maik Haberlag fehlte. Gerade vier Minuten waren gespielt, als der wieselflinke Leon Apitz frei vor SVE-Keeper Niklas Baeskow aufkreuzte und vergab. Den Nachschuss setzte Malte Clausen am Tor vorbei. Doch der verheißungsvolle Start mündete in taktischen Zwängen. Beide Teams verteidigten gut, boten nur wenig Angriffsfläche. „Das war heute kein Feuerwerk aber anständiger Fußball“, konstatierte Eichedes Trainer Denny Skwierczynski nach dem Abpfiff.

Eichede übernimmt nach der Halbzeit die Kontrolle, doch der ESV hat die Chancen

Seine Elf wurde erst nach 29 Minuten erstmals gefährlich, als Tino Arp ESV-Schlussmann Lauritz Sievers mit einem satten Distanzschuss prüfte. Spektakulärer wurde es nach dem Seitenwechsel. Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle und dem ESV eröffneten sich Chancen. Nach Stöterau-Freistoß platzierte Jürgensen (59.) seinen Kopfball zu zentral aufs SVE-Tor, so dass Keeper Baeskow mühelos parieren konnte. Zwei Minuten später wischte Baeskow schließlich einen Justen-Kopfball in Bundesliga-Manier aus dem Winkel (61.). Bei einer Bogenlampe von Leon Knittel, die sich aus dem Halbfeld abrupt an das Lattenkreuz senkte, wäre der SVE-Torwart indes chancenlos gewesen (67.).

Eckernförder SV – SV Eichede 1:1 (0:0) Eckernförder SV: Sievers – Bamler (79. Witte), Knittel, Zülsdorff, Lorenz – Justen (67. Nommels), Wiese, Jürgensen, Stoeterau (86. Mohr) – Apitz (86. Medler), Clausen. SV Eichede: Baeskow – Reimers, Meyer, H. Ostermann, Steinfeldt (46. Bieche) – Wittig (69. Netzel), Rathjen, Arndt, Dombrowski (31. Albrecht) – Lahrtz, Arp (69. Schubring). Schiedsrichter: Schneider (Eintracht Eggebek) – Tore: 0:1 Bieche (77.), 1:1 Jürgensen (88./HE) – Zuschauer: 130.

Deutlich effektiver zeigten sich die Gäste: Miguel Albrecht steckte den Ball im Zentrum geschickt auf Evgenij Bieche durch, der mit platziertem Flachschuss die Gästeführung von der Strafraumgrenze markierte (77.). Doch der ESV wehrte sich, kämpfte um seine gute Ausgangsposition auf dem Weg zur Vizemeisterschaft und wurde belohnt, als Jürgensen per Handelfmeter ausglich (88.). „Wir haben verdammt viel Laufarbeit verrichtet, um den Gegner vom Tor fernzuhalten. Das hat gut funktioniert, denn Eichede hatte kaum Chancen. Jetzt wollen wir sie auch am nächsten Wochenende noch hinter uns halten“, sagte Wächter zufrieden.