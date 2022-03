Kronshagen

Der TSV Kronshagen bleibt auch im letzten Spiel der Oberliga-Vorrunde sieglos: Gegen den SC Weiche Flensburg 08 II verlor das Tabellenschlusslicht der Nordstaffel mit 1:2. Somit steht fest, dass die Imeri-Schützlinge mit nur einem Punkt in die Abstiegsrunde starten. Ein Himmelfahrtskommando?

Wenn man Tim Wulff glauben darf, dann nicht. Einst ging der 34-Jährige für Holstein Kiel (2006-2012) auf Torejagd, wechselte dann zum SC Weiche Flensburg 08. Heute ist Wulff Coach des Flensburger Oberligateams und schnürt bisweilen in Notsituationen noch selbst die Fußballschuhe. Wie am Sonnabend in Kronshagen, als er sich zur Halbzeit einwechselte und schließlich in klassischer Stürmermanier per Fußspitze aus kurzer Distanz den 2:1-Siegtreffer (73.) für seine Farben markierte.

Niklas Zöchling feiert Comeback und gibt gleich den Abwehrboss

„Wir sind froh, dass wir hier drei Punkte für die Abstiegsrunde mitgenommen haben. Kronshagen tritt nach der Winterpause ganz anders auf. Da wird sich noch das eine oder andere Team schwer tun“, prognostiziert Wulff und fügte an: „Wir haben das Spiel gedreht, schön war es von uns nicht.“ Und daran hatten die Kronshagener ihren Anteil. Sie verteidigten mit hoher Laufintensität und enormer Leidenschaft. Als Fels in der TSVK-Defensive stach Niklas Zöchling heraus. Der 33-jährige Routinier, der eigentlich mittlerweile nur noch als Co-Trainer tätig sein wollte, feierte sein Comeback als Abwehrboss.

Stabilität durch Verbalität: „Zöcher“ dirigierte lautstark sein Viererkette, steuerte mit seiner Erfahrung (185 Oberligaspiele) die Doppelsechs und verlieh dem gesamten Defensivverbund Sicherheit. Die Flensburger Angriffe zerschellten. „Ich habe gemerkt, dass ich helfen kann“, sagte Zöchling. Mutig setzten die Kronshagener erste Nadelstiche: Philipp Bahr eroberte resolut an der Mittellinie gegen Flensburgs Marcel Wasielewski das Leder, suchte den Pass in Tiefe, fand den laufstarken Marvin Möller, der zwar SC-Keeper Jonas Wolz umkurvte, aber nur das Außennetz traf (20.).

Justus Kiewald trifft nach Bahr-Ecke zur Kronshagener Führung

Das Signal zur Attacke: Nach einem Bahr-Eckstoß staubte TSVK-Abwehrmann Justus Kiewald zum 1:0 (21.) ab. Die Führung verlieh den Hausherren Oberwasser. Einem Flachschuss von Sebastian Wirth nach Konter fehlte es jedoch an Schärfe (30.). Die Gäste blieben bis zur Pause nahezu ungefährlich. Lediglich Noel Kurzbach setzte einen Kopfball knapp am Kronshagener Tor vorbei (40.). „Wir haben in der ersten Halbzeit extrem sauber und konzentriert verteidigt, waren sogar das gefährlichere Team“, lobte TSVK-Coach Liridon Imeri.

Flensburgs Tim Wulff (li.) bejubelt den 2:1-Siegtreffer. Kronshagens Marvin Müller (re.) schlägt ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Flensburg stellte um. Wulff beorderte sich selbst aufs Feld, brachte mit John Dethlefs zudem eine dritte Spitze. Die Gäste schnürten Kronshagen ein, spielten nun Powerplay rund um die Kronshagener Box. „Wir sind zu passiv geworden, haben keine Entlastung gefunden“, analysierte Zöchling nach dem Schlusspfiff. Doch Chancen blieben zunächst Mangelware, bis Kurzbach mit einem Haken zwei Kronshagener ins Leere laufen ließ und zum 1:1 (68.) ausglich. Die Flensburger nutzte den Moment der Kronshagener Verunsicherung und legten schnell das 2:1 (73.) durch Wulff nach. Plötzlich platzte auch beim TSVK wieder der Knoten. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, erläuterte Zöchling. Doch Müller (78./79.), Christian Alberts (82./Pfosten) und Luca Bertermann (90.+1) vergaben die Chancen zum Ausgleich. „Diese Leistung macht Mut“, sagte Imeri trotz der Niederlage.

TSV Kronshagen: Beckmann – Molt, Kiewald, Zöchling, Wethgrube – Bahr (76. Kallenbach), Wirth – Müller, Huchzermeier (69. Alberts), Sauer (25. Bertermann) – Krege.

SC Weiche 08 II: Wolz – Erichsen, Lorenzen, Petersen, Paulsen (46. Wulff) – Kurzbach, Wasielewski (46. Dethlefs), Melfsen, Zymeraj, Nitsch – Kurt (89. Shahid).

Schiedsrichter: Jan-Ole Ehlers (TSV Schafstedt) – Tore: 1:0 Kiewald (21.), 1:1 Kurzbach (68.), 1:2 Wulff (73.) – Zuschauer: 100.