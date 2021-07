Tokio

Der Kieler Judoka Dominic Ressel (TSV Kronshagen) ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Halbfinale ausgeschieden. Im Viertelfinale war für Ressel gegen den Japaner Takanori Nagase, Olympiadritter von Rio de Janeiro, Schluss.

Ressel holt ersten Sieg für deutschen Judoka in Tokio

Zuvor hatte der 27-Jährige aus Kronshagen am Dienstag seinen Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gegen den Palästinenser Wesam Abu Rmilah nach gut einer Minute mit Ippon gewonnen und damit für den ersten Sieg eines deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt. An den ersten drei Wettkampftagen im legendären Nippon Budokan waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert.

Anschließend setzte sich Ressel, der von der Kieler Sporthilfe gefördert wird, auch gegen den WM-Dritten Frank de Wit aus den Niederlanden in der Verlängerung mit Waza-ari, der zweithöchsten Wertung im Judo, durch. Im Halbfinale folgte dann eine knappe Niederlage gegen Takanori Nagase aus dem Gastgeberland Japan.