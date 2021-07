Tokio

Der Kieler Judoka Dominic Ressel (TSV Kronshagen) ist im Kampf um eine Medaille bei seinen ersten Olympischen Spielen knapp gescheitert. Der 27-Jährige verlor am Dienstag im legendären Nippon Budokan in Tokio im kleinen Finale gegen den Österreicher Shamil Borchashvili durch Ippon und verpasste Bronze. Der Weltranglisten-Zehnte beendete das olympische Turnier damit auf einem starken fünften Rang.

Knappes Aus gegen Japaner Takanori Nagase

Seinen Viertelfinalkampf hatte Ressel gegen den Japaner Takanori Nagase, Olympiadritter von Rio de Janeiro, nach mehr als sechseinhalb Minuten verloren. Mit einem Ko-Soto-Gake – wobei die umstrittene Wertung erst nach Prüfung des Videobeweises gegeben wurde – sicherte sich der Japaner das Ticket fürs Halbfinale.

In der Hoffnungsrunde besiegte Ressek dann den Russen Alan Chubezow. Gegen den Europameister von 2017 hatte der 27-Jährige bei der EM vor vier Jahren noch im Finale verloren. In Tokio gewann er nach knapp drei Minuten gegen Chubezow mit der höchsten Wertung Ippon.

Judosparte des TSV Kronshagen, Familie und Freunde fieberten in der Nacht mit

Trotz der siebenstündigen Zeitverschiebung verfolgten seit 4 Uhr morgens der Trainerstab der Judosparte des TSV Kronshagen, seine Familie und Freunde in und um Kiel die Kämpfe live, hatten sich zum gemeinsamen Schauen getroffen oder per Videochat zusammengeschaltet.

„Es ist schon jetzt ein Riesenerfolg für Dominic. Eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen, das wäre totaler Wahnsinn!“, sagte Kai Onur, Spartenleiter beim TSV Kronshagen, der Ressel zwischen 2008 und 2012 trainiert hatte, am frühen Dienstagmorgen vor der Hoffnungsrunde. „Ein Lohn für sein jahrelanges, hartes Training und die ihm dabei nicht verloren gegangene Kreativität.“

Ressel holt ersten Sieg für deutschen Judoka in Tokio

Seinen Auftaktkampf hatte der 27-Jährige aus Kronshagen am Dienstag in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gegen den Palästinenser Wesam Abu Rmilah nach gut einer Minute mit Ippon gewonnen und damit für den ersten Sieg eines deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt. An den ersten drei Wettkampftagen waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert.

Lesen Sie auch:Kieler Ruderin Frieda Hämmerling: Selbstbewusst ins Finale am Mittwoch

Anschließend setzte sich Ressel, der von der Kieler Sporthilfe gefördert wird, auch gegen den WM-Dritten Frank de Wit aus den Niederlanden in der Verlängerung mit Waza-ari, der zweithöchsten Wertung im Judo, durch.