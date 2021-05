Santander

Nicht nur auf dem Wasser, auch an Land spult das Nacra17-Duo Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer in diesen Wochen der Olympia-Vorbereitung Kilometer ab. Zu Beginn ihres vierten Teils des Video-Blogs gibt die Vorschoterin einen Einblick in ihre frühmorgendliche Fahrradtour durch die hügelige Küstenlandschaft von Santander. "Das Leben könnte schlimmer sein", kommentiert Stuhlemmer das Panorama.

Nach mehreren Wochen auf Lanzarote haben die Kieler Segel-Asse ihr Training im Norden Spaniens fortgesetzt, wo gleich elf Olympia-Teams ihr Lager aufgeschlagen haben. Nach der Trainingsregatta geht es zurück nach Deutschland, wo Kohlhoff und Stuhlemmer ihre Impfung gegen das Coronavirus erhalten werden. Ein wichtiger Schritt, um spätestens im Juli gut geschützt Richtung Tokio zu starten.