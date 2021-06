Kiel

Dominic Ressels Aufenthalt in Budapest läuft bislang nach Plan. Der Judoka vom TSV Kronshagen war zu den Judo-Weltmeisterschaften bereits am Freitag angereist, um seine Teamkollegen Moritz Plafky und Sebastian Seidl in ihren Kämpfen um die Olympia-Qualifikation zu unterstützen. Beide lösten das Ticket, wenn auch knapp. „Genau dafür bin ich hier, um mich mit ihnen zu freuen und sie zu unterstützen“, sagt der 27-Jährige.

Dominic Ressel: Nicht für den Ausblick nach Budapest gereist

Im fünften Teil seines monatlichen Video-Blogs auf KN-online meldet sich Ressel aus dem Hotel in Budapest, wo er eines von drei Balkonzimmern ergattern konnte. „Ich habe es hier vergleichsweise gut“, so der gebürtige Kieler, der aber nicht für die Aussicht vom Hotel-Balkon in die ungarische Hauptstadt gereist ist.

Am Mittwoch geht Ressel bei den WM-Titelkämpfen auf die Matte, die gut sechs Wochen vor dem Start als Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio gelten.

Judo-WM: Ressel will in der Rangliste mindestens auf Platz acht klettern

Der Weltranglisten-Zehnte setzt seinen Fokus zwar auf Olympia, will sein Leistungsmaximum in Japan erreichen, hat aber auch bei der WM (gemeldet sind 712 Judoka aus 133 Nationen von fünf Kontinenten) ein klares Ziel: „Ich will unter die Top Acht kommen, damit ich bei Olympia einen Setzplatz habe“, sagt Ressel. Nur dann würde er in der ersten Runde einem Kampf gegen die besten acht der Weltrangliste in seiner Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm aus dem Weg gehen.

Ganz offiziell ist die Olympia-Nominierung für den Judoka noch nicht. Am 15. Juni will der Deutsche Judo-Bund (DJB) mit den Ergebnissen der Weltmeisterschaften die endgültigen Nominierungen festlegen und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorschlagen.