Kiel

Dominic Ressel kämpft nach seiner Schulter-OP im vergangenen Jahr noch um den Anschluss an die Weltspitze. "An ein, zwei Schräubchen" müsse er dafür noch drehen, sagt der Judoka vom TSV Kronshagen im dritten Teil seines Video-Blogs auf KN-online.

Teil 1 des Video-Blogs: Zirkeltraining für die Medaillenhoffnung

Teil 2 des Video-Blogs:Dominic Ressel kommt ins Schwitzen

Den Wirbel um den Corona-Ausbruch in einem Judo-Trainingslager in der georgischen Hauptstadt Tiflis, bei dem sich mehrere deutsche Teamkollegen angesteckt hatten, hat Ressel gut überstanden. Auch er hatte an dem Trainingscamp teilgenommen, blieb von einer Infektion jedoch verschont.

Olympia in Tokio ohne Zuschauer - das sagt Dominic Ressel

Doch seine sportlichen Pläne für die kommenden Wochen wurden durch den Vorfall in Georgien erneut durchkreuzt. "Das ist eine Sache, die Corona mit sich bringt: Mit Planen ist nicht viel", sagt der 27-Jährige, der von der Kieler Sporthilfe unterstützt wird.

Welchen Belastungen er sich in diesen Monaten für den Olympia-Traum aussetzt und was Dominic Ressel über die Spiele in Tokio ohne Zuschauer denkt, erfahren Sie im Video.