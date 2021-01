Kiel

Während in ihrer Kieler Heimat abwechselnd Schnee und Regen fallen, kann sich das Nacra-17-Duo Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer vom Kieler Yacht-Klub derzeit nicht über norddeutsches Schietwetter beklagen.

Die beiden bereiten sich derzeit im Trainingslager auf Lanzarote auf die Olympischen Spiele vor, denn dort, so verrät Vorschoterin Stuhlemmer, erhoffen sie sich ähnliche Bedingungen wie in Japan: "viel Welle und ordentlich Wind". Das Wetter auf den Kanaren sei dazu "spitzenmäßig", findet Kohlhoff.

So weit, so gut - fehlt nur noch eines für die perfekte Vorbereitung: Trainer Marcus Lynch. Der lebt in England, wo durch die neue Mutation des Coronavirus die Ausreise zusätzlich erschwert ist. Bis er einen Weg auf die Kanaren findet, ist das Kieler Duo dort also auf sich allein gestellt.