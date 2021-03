Berlin

Bob Hanning ist kein Mann der kleinen Worte. Bei der von Freitag bis Sonntag bevorstehenden Olympia-Quallifikation der deutschen Handballer spricht der DHB-Vizepräsident von der „Wahrheit“, um die es bei diesem Vierer-Turnier gehe.

Löst Deutschland als eine von vier Nationen das Ticket für Tokio? Hanning selbst war vor acht Jahren mit der Zielvorgabe Olympia-Gold angetreten. Bevor er im November an der Verbandsspitze abdankt, spannt er den Bogen nun noch weiter. Olympia soll helfen, den heimischen Handball vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu retten.

Hanning warnt vor Mannschaftssterben

„Das ist für uns ein elementar wichtiges Turnier, an dem wir um der Präsenz unserer Sportart Willen teilnehmen wollen“, sagt der 53-Jährige. Den im Nachwuchsbereich der Füchse Berlin tätigen Jugend-Trainer plagt die Sorge um den Nachwuchs.

Mit Blick auf die Zahlen des statistischen Bundesamtes, demzufolge im zweiten Lockdown über sieben Millionen Kinder unter 18 Jahren keinen Vereinssport treiben konnten, sagt er: „Es gibt Mannschaften, in denen nur zehn, elf Kinder spielen. Wenn da durch diese Krise zwei oder drei ausfallen, wird es ein Mannschaftssterben geben, wie wir es noch nie erlebt haben. Wir liegen seit einem Jahr brach, was Wettbewerbe angeht.“

Denn trotz erster regionaler Lockerungen auch für den Breiten- und Jugendsport ist derzeit noch nicht wieder an normalen Handball-Trainingsbetrieb mit Körperkontakt und großen Gruppen in geschlossenen Sporthallen zu denken.

Vorbilder im Free-TV

„Ich stehe jeden Morgen und Abend selbst in der Trainingshalle“, sagt Hanning. „Ich sehe, das macht etwas mit den Jungendlichen.“ Er plädiere deshalb dafür, weiterhin „von oben zu impfen und von unten zu öffnen“ – sprich: die Älteren schnellstmöglich zu impfen und gleichzeitig den Kindern wieder den Sport in Gruppen zu ermöglichen. Und ihnen Vorbilder im Free-TV zu präsentieren.

„Wir brauchen in den Ballsportarten Präsenz bei den Olympischen Spielen, damit wir nicht hinter dem Fußball-Monokultur haben. Das Erreichen der Olympischen Spiele ist im Sinne unserer ganzen Sportart und auch der Sportwelt.“

Hanning rechnet mit Zuschauern in Tokio

Dass die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) trotz Corona staffinden, davon geht der Manager der Füchse Berlin „fest aus“. „Das ist sportpolitisch so gewollt.“ Er gehe davon aus, dass die Impfungen die Situation bis dahin entspannen werden. „Ich glaube, wenn die Spiele losgehen, sind wir schon relativ weit. Ich bin sogar zuversichtlich, dass wir Olympia auch vor Zuschauern sehen werden“, sagte er.

Beim Vierer-Turnier, in das Deutschland am Freitag mit dem Auftaktspiel gegen Schweden startet, musste der DHB die Zuschauer wieder ausladen – und damit auch auf seinen Heimvorteil verzichten. Ein weiterer Rückschlag ereilte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstagabend.

Paul Drux musste am Knie operiert werden

Bei Rückraumspieler Paul Drux wurde ein Riss des Außenmeniskus im linken Knie diagnostiziert. Der 26-Jährige Profi der Füchse Berlin wurde am Mittwoch operiert. Sein Teamkollege Fabian Wiede („Es ist immer hart, wenn man so etwas bei einem Mitspieler mitbekommt“) zeigte sich am Mittwoch trotzdem optimistisch. „Wir haben trotzdem noch einen sehr guten, breiten Kader. Und wir haben diese Woche im Training schon sehr gut zusammengefunden.“

Wiede gehört neben Steffen Weinhold, Hendrik Pekele rund Patrick Wiencek vom THW Kiel zu den Rückkehrern in die Nationalmannschaft nach ihrer selbstgewählten Pause bei der Weltmeisterschaft im Januar. „Diese Mannschaft kann den sportlichen Erwartungen, die wir alle haben, gerecht werden“, sagt auch Hanning. Auch wenn die vielleicht größer denn je sind.