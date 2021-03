Berlin

Sturmtief Klaus fegt über den Mauerpark am Prenzlauer Berg. In der Max-Schmeling-Halle müssen sich die deutschen Handball-Nationalspieler in der Olympia-Qualifikation auf mächtig Gegenwind einstellen.

Der dickste Brocken - Vize-Weltmeister Schweden - kommt gleich zu Beginn. Und Nationalkeeper Andreas Wolff, zuletzt die Nummer 1a in den Überlegungen von Bundestrainer Alfred Gislason, ist auf die Tribüne verdammt. Gislason setzt auf die Routiniers Jogi Bitter und Silvio Heinevetter.

Kieler Trio in der Defensive bei Olympia-Quali in Berlin

Gegen die Schweden, bei denen Flensburgs Hampus Wanne aus persönlichen Gründen fehlt, zeigt die DHB-Auswahl ein im Vergleich zur WM im Januar extrem verändertes Gesicht. Besonders defensiv, wo die drei Kieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold den Laden schmeißen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weinhold tritt weit raus auf den Halblinken, Pekeler verschiebt (wie ein Weltmeister), und dennoch reüssieren die Schweden immer wieder über den Kreis, findet Spielmacher Jim Gottfrisson teils "mit Ansage" Max Darj oder schwedische Einläufer von außen.

Lesen Sie auch: Die deutschen Gegner im Formcheck

In Überzahl spielen die Deutschen mit zwei Kreisläufern, erhöhen den Druck. Man kennt sich, insgesamt stehen zu Beginn 13 Bundesliga-Akteure auf beiden Seiten auf dem Feld. Deutschland setzt sich so auf 11:8 ab (18.), aber die Tre Kronor lassen sich nicht abschütteln, haben mit Andreas Palicka von den Löwen den stärkeren Mann zwischen den Pfosten. 14:13 zur Pause - es bleibt ein Zitterspiel.

Deutschland gegen Schweden: Einbruch nach der Pause

Und was geschieht dann? Deutschland bricht ein. Erst nach sechseinhalb Minuten gelingt den Deutschen der erste Treffer. In der Offensive fehlt es mit Philipp Weber als Spielmacher an Kreativität. Juri Knorr könnte jetzt der X-Faktor-Mann sein - der sitzt neben Andreas Wolff auf der Tribüne.

Gensheimer scheitert an Palicka (41.), wird ausgewechselt. Wieder so ein Spiel des Kapitäns. Immer wieder Palicka, Palicka, Palicka. Der Ex-Kieler bringt es Mitte der zweiten Halbzeit schon auf 15 Paraden, während Silvio Heinevetter den zweiten Abschnitt beginnt, aber nach nur einer Parade schnell wieder Jogi Bitter weichen muss (43.).

Ein Handball-Thriller in der Schlussphase

Der Angriff stottert. Bei Schweden läuft Löwe Albin Lagergren heiß, bringt sein Team immer weiter in Führung. 16:18 (39.), Ekberg aufs leere Tor (19:23/49.), 21:24 (53.). Fabien Wiede kommt aufs Feld seiner Heimarena, Jogi Bitter hält nun zusehends seinen Kasten sauber.

Ein Thriller. Einer mit Abspielfehlern, Stürmerfouls, ein offener Schlagabtausch. Schiller verkürzt per Siebenmeter zum 24:25 (57.), aber kühn scheitert an Palicka (59.). Noch einmal Auszeit. Noch eine Minute, Bitter pariert gegen Claar. Noch 30 Sekunden. Noch 20, noch zehn. Pass von Kühn, Schiller von außen, 25:25, Schlusspfiff.

Nächster Gegner am Sonnabend (15.35 Uhr/ZDF) ist Slowenien. Der Olympia-Traum von Tokio. Er lebt.