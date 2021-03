Berlin

Sehnsuchtsziel Olympia, der Traum von Tokio 2021. Alle wollen das Ticket zu den fünf Ringen lösen, nur zwei der vier Mannschaften in Berlin bekommen einen Platz. Nach dem 25:25 gegen Schweden prüfen am Sonnabend die Slowenen das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Janc, Dolenec (beide Barcelona), Blagotinsek (Veszprém), Zarabec (THW Kiel), Bombac (Szeged) - große Kaliber.

Wie angekündigt: Marcel Schiller rückt für Kapitän Uwe Gensheimer in die Startformation, wird das Vertrauen mit sieben Toren als bester deutsche Schütze bestätigen. Markiert der 13. März 2021 das Ende der Ära Gensheimer? In der Defensive nimmt der Flensburger Johannes Golla überraschend neben Hendrik Pekeler den Platz von Patrick Wiencek ein. Im Tor beginnt der gegen Schweden noch auf der Tribüne pausierende Andreas Wolff. Und wie! In der ersten Minute pariert der Ex-Kieler gegen Gregor Potocnik. Sieben weitere gehaltene Bälle - darunter ein Siebenmeter - werden bis zur Pause folgen.

Denkwürdige erste Halbzeit

Und es ist eine denkwürdige erste Halbzeit. Die deutsche Deckung ist konsequent, hat in Hendrik Pekeler vom THW Kiel den vielarmigen und -beinigen Abwehrorganisator, der gegen die schnellen Miha Zarabec - Pekelers Teamkollege aus Kiel - oder Jure Dolenec vom FC Barcelona Schwerstarbeit leistet. Zahlreiche Ballgewinne bringen das DHB-Team ins schnelle Umschalten, in den Gegenstoß. Ballgewinn, zweite Welle, Tor Steffen Weinhold - 11:6 (15.).

Weber zieht im Rückraum die Fäden zwischen Kühn und Häfner. Julius Kühn erledigt die einfachen Würfe aus der zweiten Reihe, oft genug landen die Abläufe auf den Außenpositionen oder am Kreis. Die Trefferquote ist hoch. 17:9 (23.), 21:10 (28.) - Slowenien erlebt ein Debakel, Coach Ljubomir Vranjes fehlen im 33. Duell mit seinem Gegenüber Alfred Gislason die Alternativen.

Nach der Pause kann Deutschland den Vorsprung bis zum 30:18 durch Schiller (44.) sogar ausbauen. Gislason bringt Fabian Wiede und Juri Knoor (40.), später Gensheimer, Patrick Groetzki. Chancenwucher: Zwischen der 45. Minute (31:19) und 55. Minute (32:24) gelingt zehn Minuten lang kein Tor. In Gefahr gerät der Sieg freilich nicht mehr. Deutschland schiebt sich an die Spitze der Tabelle, das Ticket nach Tokio ist in greibarer Nähe, nur noch einen Sieg gegen Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr) entfernt. „Ich habe vor der Partie schlecht geschlafen. Der Druck war groß, aber die Mannschaft hat überragend reagiert. Das war super und genau das, was ich mir erhofft hatte“, lobte Gislason seine Schützlinge.

Gislason: "Brocken der Last von mir gefallen"

„Es sind große Brocken der Last von mir gefallen. Ich bin extrem stolz auf das Team.“ Danach richtete der 61 Jahre alte Isländer den Blick sofort nach vorn: „Gegen Algerien brauchen wir die gleiche Einstellung, denn eine Niederlage würde alles ruinieren, was wir bisher gemacht haben." Ähnlich sieht es auch Shooter Julius Kühn: "Wir sind jetzt nah dran. Das war heute der Flow, den wir von der deutschen Nationalmannschaft kennen. Aber feiern können wir erst morgen."