Segeln: Gegenwind für Olympiaträume

Für die Strander Vorschoterin Susann Beucke und ihre Steuerfrau Tina Lutz ( Chiemsee Yacht-Club) soll sich in diesem Sommer endlich der Traum von den Olympischen Spielen erfüllen – im dritten und wohl letzten Anlauf. Seit 2007 sind die 49er-FX-Seglerinnen gemeinsam auf dem Wasser unterwegs. Nach Tokio 2020 werden sich die Wege der beiden aller Voraussicht nach trennen. Ihren Vorbereitungsplan mussten sie nun wegen der Corona-Pandemie aber komplett über Bord werfen.

Olympia-Qualifikation für Beucke / Lutz steht nicht fest

Die letzte Ausscheidungsregatta für Olympia, die in dieser Woche vor Palma de Mallorca stattfinden sollte, wurde abgesagt. Eigentlich wollten Beucke und ihre Partnerin nach dem Event und der erreichten Olympia-Qualifikation noch in Palma trainieren. Als Spanien aber am vergangenen Wochenende den Notstand ausrief, hieß es nur noch: schnell zurück nach Deutschland. Trotz komfortablen Vorsprungs von 12 Punkten vor der zweiten deutschen Crew Victoria Jurczok/ Anika Lorenz ist die Olympia-Teilnahme damit noch immer nicht fix.

Das Duo muss nun davon ausgehen, dass ihm nach dem letzten Qualifikationsevent nur ein Monat Zeit bis zum Olympia-Start bleibt, da die dritte Ausscheidung am 24. Juni im olympischen Segelrevier Enoshima nachgeholt werden soll. „Wir sind da sehr unglücklich mit. Nach dreieinhalb Jahren Vorbereitung auf so ein Turnier fällt unglaublich viel Druck und Spannung von einem ab. Da kann man nicht einen Monat später wieder auf höchstem Niveau performen“, so Beucke, die damit auch die Medaillenchancen schwinden sieht.

Krafttraining, statt Stunden auf dem Wasser

Eine optimale Vorbereitung sieht also anders aus. Am Bundesstützpunkt in Kiel-Schilksee ist kein reguläres Training mehr möglich. Die sanitären Anlagen und Trainingsräume sind gesperrt, die Bootshalle darf nur unter Auflagen betreten werden, um den Materialtransport nach Enoshima vorzubereiten. „Aus dem Kraftraum aus Schilksee wurden uns noch Geräte nach Hause gebracht, so dass wir immerhin etwas für die Physis machen können“, sagt Beucke. Zudem stehen Videostudium und die Analyse von Trackingdaten auf dem Programm. Eigentlich würden die Segler zu diesem Zeitpunkt Stunden auf dem Wasser sammeln ...

Auf dem Trockenen sitzen auch die Nacra17-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer, die beide von der Kieler Sporthilfe gefördert werden. Tokio 2020 wären für Kohlhoff die zweiten Spiele. In Rio 2016 segelte er noch gemeinsam mit Carolina Werner. Seit 2017 bilden Kohlhoff und Stuhlemmer eine Crew. Für die 20-Jährige Vorschoterin wäre es ihre Olympia-Premiere.

Tokio 2020: Ungewissheit für Kohlhoff / Stuhlemmer

Ob’s was wird, hängt auch davon ab, ob die Spiele wie geplant im Juli starten oder womöglich verschoben werden. Das wird das Internationale Olympische Komitee ( IOC) erst in einigen Wochen entscheiden. Darüber hinaus herrscht auch bei den beiden Kielern Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Qualifikation.

"Hoffnung bringt uns nicht weiter"

Zwei der drei Ausscheidungsregatten, die Trofeo vor Mallorca und die EM auf dem Gardasee, wurden abgesagt. Zwar hat Deutschland das Nationenticket im Nacra17 schon sicher und beim ersten Qualifikationsevent, der WM in Australien, erfüllten Kohlhoff/Stuhlhemmer, das einzige aktive deutsche Team in der Klasse, die Bedingungen des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) für eine Olympia-Nominierung. Aber: „Hoffnung bringt uns nicht weiter. Noch sind wir nicht nominiert“, sagt Kohlhoff.

Segler nehmen besondere Situation an

Der Skipper nimmt die Einschränkungen in dieser besonderen Situation jedoch ohne zu Murren hin. „Wir akzeptieren die Situation und wollen uns trotzdem so gut wie möglich auf eine mögliche Olympia-Teilnahme vorbereiten.“ Kohlhoff will jetzt vor allem Verantwortung übernehmen. „Wir haben als Sportler, in Bezug auf das Thema Gesundheit, ein besonderes Bewusstsein und das gilt es jetzt auch zu zeigen.“ Ähnlich sieht es Susann Beucke: „Aktuell geht es um mehr als meinen persönlichen Lebenstraum. Den muss ich jetzt unterordnen.“

