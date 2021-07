Tokio

Sieben Stunden beträgt die Zeitverschiebung zwischen Japan und Deutschland. Mittags in Kiel ist abends in Tokio. Das bedeutet, dass die Olympia-Übertragungen an den meisten Tagen zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens beginnen und um 17 Uhr deutscher Zeit enden.

Die gute Nachricht: Ein Großteil der Wettbewerbe soll live und frei empfangbar gezeigt werden. Die ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel – im Fernsehen sowie im Livestream. Auch Eurosport und der Streamingdienst DAZN senden aus Tokio. Welche Entscheidungen tatsächlich live gezeigt werden, entscheiden die Sender kurzfristig.

Fest steht: Es wird einige Medaillenentscheidungen mit Kieler Beteiligung bei Olympia 2021 geben. Die Wettkampfzeiten (MESZ) der Athletinnen und Athleten aus unserer Region in der Übersicht.

Frieda Hämmerling im Frauen-Doppelvierer (Rudern):

Im Olympia-Jahr hat die Kielerin Frieda Hämmerling wieder die Schlagposition im deutschen Doppelvierer übernommen, der bei den olympischen Wettbewerben auf der Sea Forest Waterway in der Bucht von Tokio an den Start geht.

23. Juli, 4.40 Uhr und 4.50 Uhr (Vorläufe)

27. Juli, 2.46 Uhr (B-Finale)

27. Juli, 3.10 Uhr (A-Finale)

Florian Unruh (Bogenschießen):

Der 28-Jährige Recurve-Bogenschütze aus Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht bei Olympia sowohl bei den Einzel-Wettkämpfen als auch im Mixed Team an den Start. Er ist der einzige qualifizierte Mann aus dem deutschen Team. Im Mixed könnte Unruh mit Ehefrau Lisa schießen, die ebenfalls qualifiziert ist.

Männer-Einzel:

23. Juli, 6 Uhr (Qualifikation)

27. Juli, 2.30 Uhr und 9 Uhr (32-er und 16-er Runde)

28. Juli, 2.30 Uhr und 9 Uhr (32-er und 16-er Runde)

29. Juli, 2.30 Uhr und 9 Uhr (32-er und 16-er Runde)

31. Juli, 2.30 Uhr (Achtelfinale); 7.45 Uhr (Viertelfinale), 8.45 Uhr (Halbfinale), 9.30 Uhr (Bronzematch), 9.45 Uhr (Goldmatch)

Mixed Team:

24. Juli, 2.30 Uhr (Ausscheidung), 7.15 Uhr (Viertelfinale), 8.31 Uhr (Halbfinale), 9.25 Uhr (Bronzematch), 9.45 Uhr (Goldmatch)

Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler (Handball):

Das Olympische Handball-Turnier ist mit nur zwölf teilnehmenden Nationen ein eher kleines. Dennoch gehen sieben Spieler des THW Kiel mit ihren Nationen ins Rennen um die Medaillen – darunter Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler, die für Deutschland um Gold kämpfen. Die Spiele der Gruppe A werden alle live im ZDF übertragen:

24. Juli, 9.15 Uhr: Deutschland – Spanien

26. Juli, 4 Uhr: Argentinien – Deutschland

28. Juli. 14.30 Uhr: Frankreich – Deutschland

30. Juli, 14.30 Uhr: Deutschland – Norwegen

1. August, 12.30 Uhr: Deutschland – Brasilien

Dominic Ressel (Judo):

Judoka Dominic Ressel vom TSV Kronshagen feiert in Tokio seine Olympia-Premiere. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm geht es für den 27-Jährigen am Dienstag, 27. Juli, im Nippon Budōkan auf die Matte. Die Halle im Herzen Tokios wurde eigens für die ersten Judokämpfe bei den Olympischen Spielen 1964 gebaut.

27. Juli, 4 Uhr bis 7.30 Uhr (Vorrunde und Viertelfinale); 10 bis 12:50 Uhr (Halbfinale, Bronzefinale, Finale)

Tina Lutz/Susann Beucke im 49er FX (Segeln):

Können die Strander Vorschoterin Susann Beucke und ihre Steuerfrau Tina Lutz (Chiemsee) im olympischen Segelrevier vor Enoshima zu einer Medaille fahren? Die amtierenden Europameisterinnen und Kieler-Woche-Siegerinnen gehören spätestens seit dem Sieg bei der Cascais Championship im Mai im 49er FX zum erweiterten Favoritenkreis, als sie die gesamte Weltelite hinter sich ließen. Die Trainingseindrücke stimmen die Olympia-Premierengäste zuversichtlich: „Unsere Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, und auf dem Wasser fühlt es sich sehr gut an“, sagte Beucke. „Das Revier ist richtig cool, unser Boot ist schnell, bei den Trainingsregatten sind wir gut mit dabei. Aber wir haben auch noch etwas Luft nach oben.“

27. Juli, ab 5 Uhr

28. Juli, ab 7.45 Uhr

30. Juli, ab 7. 45 Uhr

31. Juli, ab 5 Uhr

2. August, ab 7.30 Uhr (Medaillenrennen)

Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer in Nacra17 (Segeln):

Skipper Paul Kohlhoff und Vorschoterin Alica Stuhlemmer bilden seit 2017 ein Duo im Nacra17, der schnellsten olympischen Bootsklasse. Bei der olympischen Testregatta vor Enoshima segelten sie im August 2019 als Sechste bereits in Medaillennähe. Geht es für das Kieler Team bei den Spielen noch weiter nach vorne? „Unser erster Eindruck ist wie erwartet: Es gibt eine große Gruppe bei uns im Nacra17, die sehr konkurrenzfähig ist“, erklärte Kohlhoff nach den ersten Segeltagen in der Sagami-Bucht.