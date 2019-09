Das "Team SH" träumt von Tokio

Kiel

Bei Alphaville klingt es doch so schön, so ideal. "Big in Japan – oh, the eastern sea's so blue". Aber, von blauem Meer, perfekten Verhältnissen offenbar keine Spur. "Wir werden uns auf schlechte und windige Bedingungen einstellen müssen", sagt Lars Hartig. Der Ruderer ist einer von insgesamt 30 vom Landessportverband geförderten Athleten, die als "Team Schleswig-Holstein" alle den einen Traum haben. Den Traum von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Big in Japan, das wollen sie sein.

Dass es Gegenwind gibt – um im Bild von Hartigs fernöstlicher Wetterprognose zu bleiben –, sind Hochleistungssportler fernab der Volkssportarten gewohnt. Zeit und Geld sind die limitierenden Faktoren für Erfolg. Deshalb das zweistufige, von Sponsoren unterstützte Förderprogramm des LSV. In der ersten Kategorie befinden sich jene elf Sportler, die die beste Perspektive im Hinblick auf Tokio 2020 haben. Sechs von ihnen sind am Mittwoch an die Kiellinie gekommen, um den inoffiziellen Startschuss ihrer Olympia-Kampagne zu zelebrieren – 317 Tage vor der Eröffnungsfeier.

Wer sie live als Teil des Team Deutschlands erleben darf? Die nächsten Monate werden zeigen, wer aus dem nördlichsten Bundesland den Sprung auf den Olympia-Zug schafft. Voller Hoffnung: die Segelsportler. Da wären etwa Justus Schmidt und Max Boehme. Die beiden 49er-Segler hatten 2016 die Qualifikation für die olympische Regatta in Rio verpasst, greifen aber wieder an. Hinter ihnen liegt eine wechselhafte Saison. Bei ihrem Heim-Event, der Kieler Woche, blieben sie hinter den Erwartungen zurück. "Das war ziemliche Grütze", sagt Vorschoter Boehme mit bestechender Ehrlichkeit.

"So eine Chance bekommst du nicht zweimal im Leben"

Danach lief es besser: Beim Test-Event in Japan gab es den fünften Platz. "Die Generalprobe ist geglückt", sagt Boehme. Bis Olympia geht es noch zu den Weltmeisterschaften nach Neuseeland und Australien, dann im April zur letzten vorolympischen Regatta vor Mallorca – "um die Sache für uns zu entscheiden", wie Boehme sagt.

Parallel werden dann auch die Wettbewerbe der Katamaransegler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer stattfinden. Die Kieler Nacra17-Crew brachte aus Japan einen starken sechsten Platz mit. Warum es am Ende für sie reichen könnte? "Weil wir das am härtesten arbeitende deutsche Nacra17-Team sind", sagt Kohlhoff.

Auch Ruderer Hartig arbeitet hart für seinen Traum. Der gebürtige Husumer, 2012 in London dabei, will im Doppelzweier oder -vierer das Olympia-Ticket ziehen. Letzterer, der Doppelvierer, fuhr jüngst bei der WM ohne Hartig – und wurde nur Fünfter. "Das Ergebnis hat gezeigt, dass es die falsche Entscheidung vom Trainer war", sagt Hartig. "Für mich sind damit alle Chancen wieder offen."

Alle Chancen hat auch Jacob Heidtmann. Der Schwimmer aus Pinneberg, 2016 über 400 Meter Lagen dabei, will über 200 Meter Freistil angreifen. Heidtmann kann dann noch einen echten Coup verkünden: Kommende Woche geht er in die USA, schließt sich in San Diego der Trainingsgruppe von Star-Coach David Marsh an. "So eine Chance bekommst du nicht zweimal im Leben", sagt er. Alles für Tokio. Alles dafür, um Big in Japan zu sein.