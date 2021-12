Rendsburg

Fünf Spiele juckte es Patrick Sopha in den Fingern, doch sein rechtes Fußgelenk verhinderte, dass er eingreifen konnte. Inzwischen ist der Aufbauspieler der Rendsburg Twisters wieder zurück im Spiel, und am Sonnabend (19.15 Uhr, Herderschule) wird die SG Braunschweig wohl erleben, dass sich das 1,89 Meter große Kraftpaket fast wieder mit aller Athletik in die Regionalliga-Partie stürzen wird.

Im dritten Saisonspiel gegen die Neustadt temps Shooters landete Patrick Sopha nach einem Rebound auf dem Fuß eines Gegners und knickte um. „Mir war sofort klar, dass da etwas richtig kaputtgegangen war“, berichtet der 24-Jährige. Der Schmerz saß nicht nur wegen der knappen 83:84-Niederlage tief. Die Diagnose Kapselriss machte klar: An Basketball war für Wochen nicht zu denken. „Es war zwar keine OP nötig, aber drei, vier Tage konnte ich den Fuß überhaupt nicht belasten und mich nur mit Gehhilfen bewegen“, so Sopha. Danach folgten wöchentliche Krankengymnastik und ein von den Physios ausgearbeitetes Heimprogramm für die Reha.

Auf der Bank wurden die Nerven von Patrick Sopha strapaziert

Zu den Spielen war der verhinderte Point Guard dennoch dabei – als Co-Trainer von Coach Bjarne Homfeldt. „Bjarne war zufrieden, aber es war hart, nicht auflaufen zu können. Es gibt immer Situationen, in denen man denkt: ,Das hätte ich anders gemacht’.“ Die Emotionen ließen sich nicht immer zurückhalten, und so kassierte Sopha auch einen Anpfiff vom Schiedsrichter. Fünf Wochen nach der Verletzung zog er das Trikot zwar wieder an, doch beim Heimkrimi gegen Westerstede kam ein Einsatz noch zu früh.

Gegen die BG Berlin und in Göttingen durfte Sopha indes wieder aufs Feld: „Es wird von Tag zu Tag besser. Vielleicht geht es gegen Braunschweig schon wieder über 30 Minuten. Im Training merke ich das Fußgelenk noch, stocke bei den Antritten und schnellen Richtungswechseln. Aber wahrscheinlich ist das nur Kopfsache. Mit Adrenalin im Spiel spüre ich die Verletzung nicht mehr.“

Langfristig denkt der Twisters-Aufbauspieler an Aufstieg

Für Patrick Sopha ist der volle Einsatz im Twisters-Team eine Herzenssache. Als Zwölfjähriger ist er über ein Basketball-Camp beim BBC gelandet, hat dann die Jugendmannschaften durchlaufen und stand bereits mit 16 Jahren im Aufgebot der ersten Herren-Mannschaft. Von der Zweiten ging es seitdem in die Erste Regionalliga, und da soll auch noch nicht Schluss sein: „Ich bin absolut Twisters, habe hier alles. Langfristig wollen wir aufsteigen, deshalb gucke ich mich auch nicht nach anderen Vereinen um.“

Ein wichtiger Faktor für einen Aufstieg ist der Teamzusammenhalt. Sopha: „Die Profis werden immer wieder wechseln, aber wenn wir das Kernteam zusammenhalten, dann haben wir gute Chancen. Ich habe Bock darauf.“