Der BBC Rendsburg setzt seinen Erfolgskurs in der Basketball-Regionalliga fort. Im Duell der Tabellennachbarn bei der TSG Westerstede landeten die Twisters einen überraschenden 79:73 (39:43)-Sieg beim Bundesliga-Unterbau der Baskets Oldenburg und schoben sich damit am Rivalen vorbei auf den vierten Tabellenplatz.

Mit dem Heimsieg vor einer Woche hatten die Twisters ihr erstes Saisonziel, den Klassenerhalt, bereits abgehakt. Nun hegen sie neue Ambitionen. Das Erreichen der Playoffs durch einen der ersten vier Plätze wäre ein Traum. Der Auswärtssieg gegen Westerstede war ein Meilenstein dahin.

Riesenfreude bei den Twisters über die Auswärtssieg

Die durch diverse Spielausfälle zerrissene Tabelle hat zwar wenig Aussagekraft, doch der Erfolg gibt BBC-Trainer Bjarne Homfeldt Hoffnung auf das beste Twisters-Ergebnis aller Zeiten in der Regionalliga: „Der kleine Traum von den Playoffs lebt. Dafür war die Partie gegen Westerstede ein Endspiel. Die Freude nach dem Sieg war natürlich riesig. Das war die bisher beste Rückfahrt der Saison.“

Bevor die Twisters die nächtliche Reise zurück nach Rendsburg antreten konnten, hatten sie dafür gesorgt, dass sich die Gegner müde liefen. Mit den Ausfällen von Devaughn Mallory, Jakob Menges (verletzt) und Malte Jacobsen (krank) waren zwar auch die Gäste nur mit einem kleinen Kader aufgelaufen, die Westersteder litten allerdings darunter, dass sie durch Corona-Quarantäne nur wenig hatten trainieren können. Homfeldt: „Das merkte man vor allem im letzten Viertel, als wir mehr Kraft hatten.“

Westerstede konnte im Abschlussviertel nicht mehr gegenhalten

Fritz Hemschemeier, Führungsspieler der TSG, hatte komplett durchspielen müssen und kam nun nicht mehr zum Zug. „Lennard (Willer, d. Red.) hatte ihn sehr gut im Griff“, so Homfeldt, der zudem ein Extralob für Hennig Rixen parat hielt: „Henning war extrem wichtig. In der ersten Hälfte war er zwar früh foulbelastet, und ich konnte ihn nur acht Minuten spielen lassen. In der zweiten Halbzeit hat er aber intensive Einsatzzeiten bekommen.“

Twisters: Michelsson (26), Rixen (21), Willer (15), Oetken (7), Dubbeldam (6), Sopha (4), Becker, Philipp.