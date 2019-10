Kieler Ironman: "Wäre fast abgesoffen"

Kailua-Kona

Sonne, Surfen und Blumenkränze – Hawaii gilt für viele als Traum-Urlaubsziel, doch jedes Jahr am zweiten Oktoberwochenende steht die Inselkette ganz im Zeichen von schier unglaublicher Schinderei. Die Ironman-Weltmeisterschaften locken seit 1978 tausende Triathleten auf das Stück Land mitten im Pazifik, wo nach den zu absolvierenden 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,175 Kilometer Laufen die schnellsten Stahlmänner und -frauen ermittelt werden. Mitten ins Geschehen, bei dem Jan Frodeno und Anne Haug mit ihrem Doppelerfolg historisches vollbrachten, mischten sich in diesem Jahr auch die beiden Kieler Benjamin Winkler (35) und Andreas Krause (53) – mit völlig unterschiedlichen Erlebnissen.

Andreas Krause hatte sich im April in Texas für den Ironman auf Hawaii qualifiziert

"Die Rennwoche ist Gänsehaut pur" erzählt Andreas Krause aus Kiel nach einem langen Sporttag unter der hawaiianische Sonne. Der IT-Administrator machte sich vor wenigen Tagen bereits zum zweiten Mal zu den Ironman-Weltmeisterschaften, für die er sich Ende April beim Ironman im US-Bundesstaat Texas qualifiziert hatte, nach Hawaii auf und wurde erneut von der speziellen Atmosphäre in den Bann gezogen. "Es ist ein unvergleichliches Ereignis, wenn du in Kona deine letzten Trainingseinheiten absolvierst und merkst, wie die Nervosität und Anspannung sowohl unter den Amateuren als auch Profis immer weiter steigt", so der 53-Jährige, der sich beim Einlauf der Nationen mit Winkler, Frodeno, Haug und Co. schon vier Tage vor dem eigentlichen Event feiern ließ: "Das muss man sich in etwa so wie bei der Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Spiele vorstellen, nur dass es hier etwas entspannter zugeht und Süßigkeiten in die Zuschauer-Massen am Wegesrand geworfen werden."

Ein paar Tage später war Krauses Feierlaune allerdings jäh verflogen: "Beim Frühstück am Renntag habe ich plötzlich leichte Magenkrämpfe bekommen und schleppte sie fast den gesamten Tag mit. Beim Schwimmen wäre ich fast abgesoffen und hatte Glück, dass ein Surfer in der Nähe war, an dessen Brett ich mich kurz festhalten konnte."

Benjamin Winkler aus Kiel wurde von einem giftigen Tausendfüßler attackiert

Besser ging es da seinem Vereinskollegen Benjamin Winkler aus Kiel, der trotz einer schmerzhaften Begegnung mit einem hawaiianischen Tausendfüßler zwei Nächte zuvor die Hawaiipremiere in bester Verfassung anging: "Schon am Start bin ich super weggekommen, konnte mich in der ersten größeren Gruppe der ,Age-Grouper’ halten und in eine gute Ausgangsposition bringen. Dadurch hatte ich auf dem Rad relativ viel Ruhe und wenige andere Starter um mich herum."

Im weiteren Rennverlauf sammelte der exzellente Radfahrer des USC Kiel nach und nach immer mehr Mitstreiter ein und übernahm kurz vor dem letzten Wechsel sogar die Führung unter den Amateuren. "Trotz Hitze, Wind und schier endlos scheinender Geraden auf dem breiten Highway kam mir die Radstrecke sehr kurzweilig vor. Als mir dann beim Laufen zugerufen wurde, dass ich in Führung lag, hat das natürlich zusätzlich motiviert, auch wenn mich schon bald die ersten schnellen Läufer überholt haben."

Beide Kieler kamen voller Stolz beim Ironman auf Hawaii ins Ziel

Schon nach 8:56:27 Std. überquerte Benjamin Winkler als insgesamt 56ter und dabei 14ter Amateur (7. Platz in der Klasse M35) die Ziellinie und gestand später glücklich: "Das mir das beim wichtigsten Triathlon überhaupt, bei dem die besten der Welt am Start sind, gelungen ist, darauf bin ich wirklich stolz." Ebenso stolz, aber fast drei Stunden später, erreichte Krause, dessen Magen weiterhin streikte und jegliche Nahrungsaufnahme verhinderte, das Ziel. "Ans Aussteigen habe ich trotz aller Probleme keinen Augenblick gedacht. Nun bin ich glücklich das Ding irgendwie zu Ende gebracht zu haben", verriet der Familienvater. Da passten die Willkommensworte im Ziel: "You are an Ironman!"

