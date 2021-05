Sieben Radsportlerinnen vom neuen Bundesliga-Team des Kieler Radsport Verein (Kieler RV) wollen die Rennserie durcheinanderwirbeln. Am Donnerstag, bei der 33. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach, feiert das erste Frauen-Team aus Schleswig-Holstein in der Rad-Bundesliga seine Premiere.