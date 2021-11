Kisdorf

Dass man als 50-Jährige noch im Cyclocross erfolgreich sein kann, hat die alleinerziehende Mutter Cordula Neudörffer nicht zum ersten Mal bewiesen. In Lohne bei Osnabrück gewann die Kisdorferin ihr erstes Querfeldein-Radrennen in der Bundesliga. „Ich kann es kaum glauben, das ist so unwirklich“, sagt die Radfahrerin. „Rein vom Alter gehöre ich ja gar nicht mehr in die Elite-Klasse.“

Davon abschrecken lässt sie sich nicht. Auch nicht davon, dass der Kurs in Lohne ihr eigentlich gar nicht liegt. „Die Startgerade geht bergauf. Da muss man sofort Vollgas fahren. In meinem Alter fällt sowas schwerer.“ Direkt nach dem Start bildete sich eine zweiköpfige Spitzengruppe, der Cordula Neudörffer mit etwas Abstand hinterherfuhr.

Die anderen Konkurrentinnen waren weit dahinter, der dritte Platz also sicher. „Dann kommen die Hirngespinste. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich Zweite oder sogar Erste werden würde.“ Sie mobilisierte alle Energie, biss die Zähne zusammen, gab Gas, fuhr am Spitzenduo vorbei und kam mit sieben Sekunden Vorsprung ins Ziel. „Das war Wahnsinn!“ Auch ihre Kinder seien überrascht gewesen. „Sie haben mich mit einem Lachen gefragt, was bei mir schief läuft“, erzählt Neudörffer.

Der RSC Kattenberg bei der WM in England

Nach dem Erfolg in Lohne wartet ein weiterer Höhepunkt auf die Radsportlerin, die für den RSC Kattenberg fährt. Ende November wird im englischen Ipswich die Master-Weltmeisterschaft ausgetragen. Ihr Lebenspartner, der gleichzeitig ihr Betreuer ist, kommt mit. Die 15-jährige Tochter bleibt zuhause. „Sie hätte zwar Lust, aber sie muss ja zur Schule“, erklärt die Kisdorferin.

Für Neudörffer ist es immer ein Spagat, Familienleben, Beruf und ambitionierten Amateur-Radsport zu vereinbaren. Sowohl ihren Kindern als auch sich selbst möchte sie gerecht werden. Noch dazu arbeitet sie 25 Stunden pro Woche bei einer Immobilienfirma in Quickborn und an ein bis zwei Nachmittagen in der Gartenabteilung im Baumarkt. Einmal in der Woche gibt sie Schwimmunterricht. Um den Haushalt kümmert sich die Alleinerziehende auch noch.

Mutter, Haushalt, Job, Kinder: Das Geheimnis ist Spontanität

Wie das geht? „Mit Fingerspitzengefühl“, erklärt sie. Natürlich würde es auch extrem stressige Zeiten geben. „Im Sommer ist mein Auto kaputt gegangen und gleichzeitig hatte ich bei der Arbeit sehr viel zu tun.“ Dann müsse die Reißleine gezogen und irgendetwas gestrichen werden. „Wenn man mit dem Kopf durch die Wand läuft, funktioniert das nicht.“ Ihr gefällt es, wie es ist: „Stress ist es schon. Aber positiv und vor allem faszinierender Stress.“

Cordula Neudörffer: Rennen fahren schockt

Diese Faszination treibt sie auch beim Radsport an. Dass sie mit ihren 50 Jahren nicht mehr Profi werde, sei ja klar. Aber wegen der Ergebnisse betreibe sie ihren Sport auch nicht. „Rennen zu fahren schockt einfach“, sagt sie. „Das ständige Lampenfieber vor dem Start, den Körper ans Limit bringen und das Leben spüren – das ist genial.“ Das müsse aber alles gut dosiert sein. Und man müsse wissen, wann Schluss sei, fügt sie hinzu.

Dass ihre Sportleruhr tickt, ist ihr bewusst. Ob sie in zwei Jahren immer noch auf dem heutigen Niveau radfahren könne, wisse sie dagegen nicht. Ideen für danach habe sie viele. Erst einmal konzentriert sich Cordula Neudörffer jetzt aber auf die Weltmeisterschaft.