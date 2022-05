Kiel

Die Hoffnung bei Eutin 08 im Oberliga-Abstiegskampf trägt einen Namen: Rasmus Tobinski. Der Torjäger, der bis 2019 für die Rosenstädter auflief und aktuell für die FIU Panthers in der US-amerikanischen NCAA spielt, verbringt zurzeit die Semesterferien in der Kieler Heimat und darf dank einer Sondergenehmigung seiner Universität in Miami für die Nullachter auflaufen.

„Eigentlich wollte ich mich nur fit halten. Doch dann hat Eutin beim Verband nachgefragt, ob ich auch spielberechtigt wäre. Da die amerikanischen Universitätsteams nicht als Vereine gelten, gab es grünes Licht“, sagt Tobinski. Hinter dem Angreifer liegen stürmische Jahre. Mit einem Vollstipendium im Gepäck zog es Tobinski im August 2019 über den großen Teich an die University of Vermont. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten endete seine Premiersaison bei „Catamounts“ (16 Spielen/10 Tore) mit der Wahl zum „Rookie of the year“ und der Nominierung für das „All-Star-Team“.

In Vermont wurde Tobinski zum „Rookie of the Year“ und zum „All-Star“

„Vermont war eine Familie. Ich bin dort mit offenen Armen empfangen worden. Nach drei Monaten hatte ich alle sprachlichen Hemmungen abgelegt“, berichtet Tobinski über seinen American Dream. Die Chemie mit den Kommilitonen und dem Teamkollegen stimmte ebenso wie seine Noten im Sportmanagement-Studium. Freunde fürs Leben habe er dort gefunden, so Tobinski, der gemeinsam mit seinem Mitspieler Garrett Lillie in einer WG lebte. Auch sportlich lief es im Team, zu dem sechs Isländer und zwei weitere Deutsche gehörten. Allein das Aus in den Conference Play-Offs gegen Hartford nach Golden Goal schmerzte.

Rasmus Tobinski im Trikot der Vermont Catamounts Quelle: privat

Doch der folgende Winter an der Ostküste wurde rau und kalt: „Bei Blizzard und minus 22 Grad konnte man kein Handy mehr bedienen“, erinnert sich Tobinski. Abwanderungsgedanken machten sich breit, zumal sein Team vor einem Umbruch stand. Die New England Revolutions (Major League Soccer) luden zum Probetraining. Er ließ sich auf das Transfer-Portal setzen. Binnen weniger Stunden trudelten bei Tobinski 43 Angebote der knapp über 50 Universitätsteams ein. Er hatte die freie Auswahl und entschied sich letztlich für die Florida International University in Miami. „Das Paket aus sportlichen und akademischen Aspekten sowie dem Lifestyle hat mir am meisten zugesagt“, so der Torjäger.

Rasmus Tobinski jubelt im Trikot der FIU Panthers. Quelle: privat

Im Sonnenstaat Florida fehlte es Tobinski jedoch an Nestwärme. „Ein Vertrauensverhältnis wie in Vermont konnte ich nicht aufbauen“, blickt er zurück. Corona hielt Einzug. Und als die Saison endlich begann, verfolgte ihn eine unglaubliche Pechsträhne: gerissenes Syndesmoseband, Sprunggelenksverletzung, Corona-Infektion. Tobinski verbuchte lediglich vier Saisoneinsätze (zwei Tore). Gemeinsam mit Athletiktrainer Hinrich Brockmann arbeitete er über den Sommer in Kiel an seiner Fitness. Es zahlte sich aus, in den ersten fünf Spielen nach seiner Rückkehr traf er vier Mal. Doch urplötzlich ging im Spätherbst nichts mehr: Long Covid! „Ich war platt, das war brutal.“ Zwei Monate blieb ihm nur die Zuschauerrolle. Erst im Saisonendspurt war er wieder fit.

Rasmus Tobinski (links, gegen Lägerdorfs Jan Hellmann) war mit 18 Treffern Eutins erfolgreichster Knipser in der Saison 2018/2019. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Ab August will Tobinski in seiner letzten Uni-Saison noch einmal angreifen. Im Dezember wird er seinen Bachelor in der Tasche haben. Dann entscheidet sich, ob er einen Vertrag in der MLS bekommt, ob er noch ein Jahr dranhängt und seinen Master macht oder ob er nach Deutschland zurückkehrt. Doch zuvor soll der Torjäger noch Eutin 08 in seinen Ferien zum Klassenerhalt schießen.