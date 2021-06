Kiel

Mit einer Platzierung unter den ersten drei hätten die Recurve-Männer Florian Unruh, Maximilian Weckmüller und Moritz Wieser am Sonnabend beim Qualifikationsturnier den Team-Quotenplatz für Tokio geholt und damit das Olympia-Ticket gelöst.

Bundestrainer Haidn: "Die Niederlage schmerzt empfindlich"

Im Achtelfinale zog das deutsche Team beim 3:5 (57-57, 58-48, 52-55, 55-58) gegen die Ukraine allerdings den Kürzeren. Die USA, Indonesien und Frankreich jubelten am Ende über die drei letzten Team-Tickets.

„Die Mannschaft hätte einen Start bei den Spielen verdient. Wir haben alle sehr lange und sehr hart dafür gearbeitet. Die Niederlage schmerzt empfindlich. Aber wir sehen gerade in dieser Mannschaft viel Potenzial für die Zukunft“, sagte Bundestrainer Oliver Haidn nach dem Ausscheiden.

Traum von Olympia ist für Florian Unruh noch nicht geplatzt

Für den 27-jährigen Florian Unruh aus Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte das Turnier in Paris gut begonnen. In der Qualifikationsrunde stellten Unruh und Co. mit 2028 Ringen einen neuen deutschen Rekord auf, belegten Platz zwei hinter den USA. Dann das Aus gegen die Ukraine...

Für Unruh ist der Olympia-Traum damit aber noch nicht geplatzt. Vor zwei Wochen hatte der Sportsoldat seinem Team bei den Europameisterschaften in Antalya einen Einzelstartplatz für die Olympischen Spiele gesichert. Wer diesen besetzt, entscheidet das Trainerteam nach dem kommenden Weltcup in Paris (21.-27. Juni). Dann schießt Unruh um Tokio.