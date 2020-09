Kiel

„Es macht natürlich nur wenig Spaß, vor so wenigen Fans zu spielen. Es gehört zum Fußball einfach dazu, dass eine Riesenstimmung da ist“, hatte Ministerpräsident Daniel Günther gestern Nachmittag im Rahmen eines Pressetermins im Holstein-Stadion gesagt. Gemeint war die bis zuletzt avisierte Fast-Geisterkulisse von 500 Zuschauern bei den Heimspielen des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel.

Der Norden geht einen Sonderweg

Zwei Stunden später hätte Günther damit aber durchaus auch die Einigung aller Bundesländer zur flächendeckenden Fan-Rückkehr kommentieren können. Denn obwohl nach Beratungen der Chefs aller Staatskanzleien eine gemeinsame Linie proklamiert wurde, nämlich dass Fußballstadien und Sporthallen in einer sechswöchigen Testphase zu 20 Prozent ausgelastet werden sollen, schert – Stand gestern – ein einziges Bundesland aus: Schleswig-Holstein.

Mehr Zuschauer als im Rest der Republik

Das Land zwischen den Meeren halte trotz der Einigung der Länder zur Fanrückkehr an seiner von Günther am Freitag kommunizierten Quote von 25 Prozent fest, teilte die Landesregierung postwendend mit. Die Sportvereine in Schleswig-Holstein dürfen ab Sonnabend, wenn die neue Landesverordnung in Kraft treten soll, also mehr Zuschauer reinlassen als die Klubs im Rest der Republik.

Gemischte Gefühle bei den Vereinen

Bei den Kieler Profi-Klubs THW Kiel und KSV Holstein herrscht in der neuen Gemengelage eine Mischung aus Freude, eifriger Betriebsamkeit, aber auch leichter Unsicherheit. Denn nicht nur die kursierenden unterschiedlichen Zuschauer-Quoten hinterlassen bei den Verantwortlichen Fragezeichen. Auch die Bedingungen, beispielsweise ob Stehplätze zugelassen werden und wenn ja wie viele, sind noch unklar. Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hatte sein sich selbst verordnetes Stehplatz-Verbot für die ersten sechs Spieltage am Freitag aufgehoben.

Auch der THW kann nun planen

„Es ist der richtige Schritt“, sagt ein erleichterter Viktor Szilagyi. Der Geschäftsführer des THW Kiel kann endlich planen, sagt: „Jetzt haben wir eine Obergrenze, und ein Konzept für rund 2000 Zuschauer in der Wunderino Arena liegt ohnehin bereits vor.“ Nun geht es um die Umsetzung des Konzepts für die erste Champions-League-Heimpartie am 24. September gegen HBC Nantes. „Wir werden schnellstmöglich in den Austausch mit der Stadt Kiel treten und hoffen, dass wir die Obergrenze dann auch maximal ausschöpfen können.“

Holstein startet Verkauf von Dauerkarten

Bei Holstein Kiel drängt die Zeit noch mehr. Schon am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr wird die Zweitliga-Partie gegen den SC Paderborn angepfiffen. Im Holstein-Stadion könnten bei maximaler Auslastung der 25 Prozent 3758 Fans zusehen. Ist ein so kurzfristiger Ticketverkauf logistisch überhaupt noch möglich? Die Störche sind vorbereitet. Heute um 12 Uhr startet der Dauerkartenverkauf – zunächst nur für Inhaber eines Dauertickets der letzten Saison. Mehrere Varianten sind buchbar – alle ausschließlich im Online-Ticketshop. Je nach erlaubter Zuschauerzahl haben die Abo-Kunden den ersten Zugriff auf das begrenzte Kontingent an Plätzen im Sonderspielbetrieb.

Es ist zunächst nur eine Testphase

Die sechswöchige Testphase der 20-Prozent-Regelung kann übrigens von den lokalen Gesundheitsbehörden wieder einkassiert werden. Nämlich dann, wenn sich das aktuelle regionale Pandemie-Geschehen verschlechtert. Ob Schleswig-Holstein auch da einen Sonderweg einschlägt, bleibt bis zur neuen Landesverordnung am kommenden Freitag abzuwarten.

