Am Mittwoch um 15 Uhr verwandeln sich die Holstenhallen in Neumünster wieder ins Mekka der Pferdesportler. Bevor die Holsteiner Körung und der Trakehner Hengstmarkt an der Reihe sind, geht bis Sonntag das internationale Springturnier SHS Holstein International in seine nunmehr siebte Auflage.