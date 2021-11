Rendsburg

Von Deutschland haben sie noch nicht viel gesehen, obwohl sie bereits seit dem Sommer hier sind. Aber sie sind froh, dass ihnen der Schritt hierher gelungen ist. Andrée Michelsson und Devaughn Mallory wollen bei den Rendsburg Twisters ihren Status als Profis untermauern. Die beiden 24-Jährigen leben vom und für den Basketball und sehen in Deutschland die Chance, in ihrem Sport einen Schritt nach vorn zu machen.

Das Engagement bei den Twisters hat den Island-Schweden und den US-Amerikaner in Rendsburg zusammengeführt. Unweit der Eisenbahn-Schleife wohnen sie gemeinsam in einer Wohnung. Zweckmäßig eingerichtet ist ihr Domizil, mit einem Zimmer für jeden, mit Küche und langem Wohnflur – mit allem, was man braucht, aber auch nichts, was zu intensiv vom Sport ablenkt. „Das ist okay. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam. Die Chemie stimmte sofort, wir sind Freunde“, sagt Michelsson.

Gummibärchen sind immer im Einkaufskorb

Der Sport bestimmt den Tagesablauf der beiden. An Kondition und Kraft arbeiten im Gym, Training geben für das BBC-Frauenteam, die Suns, (Mallory) und die U16/U14-Teams (Michelsson) sowie Schulprojekte – und natürlich an drei Abenden pro Woche mit den Twisters für die Spiele am Wochenende trainieren. „Der Rhythmus ist ein bisschen ungewöhnlich für uns“, verrät Mallory. „Wir beide haben sonst täglich trainiert, dann aber nur eineinhalb Stunden. Hier trainieren wir dafür zweieinhalb Stunden.“ Daneben bleibt noch viel Tagesfreizeit, um das eigene Leben zu organisieren. „Wir haben in der Nähe alles, was man braucht, können mit dem Fahrrad die Stadt kennenlernen“, erklärt Michelsson. Auf einige deutsche Eigenarten mussten sie sich dabei erst einmal einstellen. Dass man am Sonntag nicht einkaufen kann, war für beide ungewöhnlich. Dafür steht aber fest, was auf jeden Fall im Einkaufskorb liegt: „Gummibärchen!“, so Mallory. „Ich liebe Gummibärchen.“

Devaughn Mallory hat sich schon gut in Deutschland eingelebt. Quelle: Sonja Bobzin

Inzwischen kennen sie ihre direkte Umgebung, zu mehr hat es aber noch nicht gereicht. Nach den Auswärtsfahrten geht es stets zügig zurück nach Rendsburg, und ein eigenes Auto besitzen sie nicht. Doch ein bisschen was haben sie noch auf dem Plan. „Zum Outlet-Center in Neumünster möchte ich gern mal“, sagt Michelsson. Mallory hat eine Berlin-Fahrt per Zug ins Auge gefasst. Was er allerdings an Weihnachten macht, weiß der Amerikaner noch nicht. „Irgendetwas wird sich schon ergeben – bei einem Mannschaftskameraden oder der Vereinsführung.“ Michelsson hat für seinen Basketball-Kumpel sofort eine Lösung parat. „Du kommst einfach mit mir zu meiner Familie nach Malmö.“

Rendsburg ist Michelssons fünfte Profi-Station

Andrée Michelsson kennt es, von der Familie getrennt zu sein. Sein Engagement bei den Twisters ist bereits das fünfte Jahr als Profi. Vorher war der gebürtige Malmöer in Islands erster Liga aktiv. Es war ein relativ leichter Weg auf die nordische Insel, denn seine Mutter stammt von dort. Nach einer Saison Pause im Coronajahr suchte Michelsson eine neue Herausforderung und fand sie bei den Twisters: „Deutschand ist ein großes Land in Sachen Basketball“, sagt er und gibt zu, dass er von Rendsburg aus weitere Stufen auf der Karriereleiter steigen möchte: „Es hängt davon ab, ob man beobachtet wird.“

Andree Michelsson absolviert bei den Rendsburg Twisters bereits sein fünftes Profijahr. Quelle: Sonja Bobzin

Ähnlich sieht es bei seinem WG-Kollegen aus, auch wenn es für ihn das erste Profijahr ist. „Ich wollte schon vor der Pandemie ein Overseas-Jahr einlegen. Deutschland war dabei ein klares Ziel, weil ich schon mal als Kind mit meinen Eltern hier war. Mal sehen, wie sich alles entwickelt und was im nächsten Jahr möglich ist“, so Mallory.

Bei den Twisters fühlen sich die beiden wohl: „Es ist eine gute Kameradschaft im Team. Bjarne (Trainer Homfeldt, d. Red.) hat ein gutes Spielverständnis, kennt seine Spieler sehr gut. Alle werden einbezogen“, so Michelsson. Und Mallory genießt die Atmosphäre zu den Heimspielen: „Die Hallen in den USA sind zwar größer. Aber ich mag diese Mischung im Publikum, diese familiäre Stimmung mit Eltern und Kindern.“

Gerade in eigener Halle wollen die Profis punkten. Die Liga sei sehr ausgeglichen. Da könne jeder jeden schlagen. Mit dem Heimpublikum im Rücken sei am Sonnabend (19:15 Uhr) auch gegen den Tabellenzweiten aus Westerstede ein Sieg möglich.