Rendsburg

Zum Abschluss des Jahres in eigener Halle boten die Rendsburger Regionalliga-Basketballer ihrem Publikum eine rasante Jahresend-Rallye: Gegen die SG Braunschweig kamen die Twister zwar schwer aus den Startblöcken, traten dann aber so kräftig aufs Gaspedal, dass nur die Hallenwand das Limit zu setzen schien. Zwischenzeitlich rutschten die Rendsburger zwar von der Überholspur, erreichten aber schließlich mit 75:68 (42:24) noch sicher die Ziellinie.

Das Personal im Aufbauspiel wechseln die Twisters in dieser Saison kräftig durch. Nachdem sich neben Patrick Sopha gegen die Braunschweiger auch Jakob Menges aus der Verletzungspause zurückgemeldet hatte, musste Andrée Michelsson passen. Der Schwede hatte sich im Abschlusstraining eine Bänderdehnung zugezogen, hofft aber bald wieder einsatzbereit zu sein.

Twisters spielen die SG Braunschweig schwindelig

Der Start in die Partie ging kräftig daneben. Fehlpässe, Fehlwürfe, technische Fehler reihten sich auf Seiten der Hausherren aneinander. Die Bundesliga-Reserve aus Braunschweig hatte wenig Mühe, um davonzuziehen. Das 3:15 zur Mitte des ersten Viertels schien für die Twister aber wie ein neuer Anpfiff zu sein. Plötzlich gelang Patrick Sopha, der nur schwer ins Spiel gefunden hatte, fast alles. Traumwandlerisch fanden seine schnellen, druckvollen Pässe ihre Adressaten. Gäste, Zuschauer und auch Twisters-Trainer Bjarne Homfeldt wurden schwindelig, so schnell kippte das Spiel. „Das war wohl unsere beste Comeback-Phase in dieser Saison“, so Homfeldt.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnten selbst die Twisters ihrer Spielbeschleunigung nicht mehr folgen. Lennard Willer rauschte unter dem Korb durch, flog an den Fotografen vorbei und wurde nur vom Weichboden an der Hallenwand aufgehalten. Der Ausflug blieb zwar ohne Folgen, stoppte aber die Rauschefahrt.

Rixen und Jacobsen retten Rendsburg in schwieriger Phase

Nach verhaltenem dritten Viertel kam der Twisters-Motor in der Schlussrunde gar ins Stocken. Lediglich zwei Rendsburger Punkte in fünfeinhalb Minuten brachten die Braunschweiger ran (62:58). Doch Trainer Homfeldt blieb gelassen, nahm eine Auszeit und schickte das Gros seiner Starting-Five wieder auf das Parkett: „Ich wusste, dass ich sie noch ausgeruht bringen konnte. Wir haben Henning (Rixen, d. Red.) zu verdanken, dass wir im Spiel geblieben sind. Und Malte (Jacobsen, d. Red.) hat in der Offense und Defense ein ganz starkes Spiel gemacht.“

Das Twisters-Spiel kam wieder auf Kurs, und die 234 Zuschauer feierten schließlich mit langem Applaus den erfolgreichen Heimspiel-Abschluss des Jahres, der die Twisters vor den beiden noch anstehenden Auswärtsspielen in diesem Jahr vorerst auf Rang acht der Tabelle führt.

Rendsburg Twisters: Menges (6), Willer (11), Oetken (3), Sopha (2), Rixen (18), Skorsch, Jacobsen (12), Mallory (14), Philipp, Dubbeldam (9)