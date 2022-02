Rönnauer Landesmeister Linus Beyer spult 3000 Meter wie ein Uhrwerk ab

Kreis Segeberg

Ob es an den hohen Corona-Inzidenzzahlen lag oder einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme war – bei den gemeinsamen U 16-Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein sorgten zahlreiche Abmeldungen für überschaubare Teilnehmerfelder – in denen die jungen Athletinnen und Athleten vom SC Rönnau 74 starke Leistungen zeigten. SCR-Ralph Meyer freute sich besonders über den Titelgewinn von Linus Beyer über 3000 Meter.

„Da nur Schleswig-Holsteiner am Start waren, musste Linus eine gute Zeit laufen, um den Meisterschaftsstandard zu erreichen“, so Meyer. Der Druck, unter 10:30 Minuten zu bleiben, schien den talentierten Läufer nicht zu stören. „Er ist gleichmäßig wie ein Uhrwerk gelaufen. Das war richtig gut“, sagte Ralph Meyer, der am Ende eine Zeit von 10:14 Minuten notierte.

Gold für den SC Rönnau holten außerdem Fabian Brust (M 14, 3000 Meter, 11:07,71 Min.), Nanno Tetzlaff (M 14, Stabhochsprung, 2,10 Meter), Helena Filzek (W 14, 2000 Meter, 8:21,98 Min.) und Jonna Friedrichs (W 14, Hochsprung, 1,48 Meter).

Rönnauer Staffelfluch beendet

Für ein Lächeln im Gesicht von Trainer Meyer sorgte auch das 4x200 Meter-Staffelrennen der männlichen Jugend U 16. Nachdem es bei den U 18- und U 20-Landesmeisterschaften aufgrund von Wechselfehlern Disqualifikationen gegeben hatte und dann auch noch die Schülerinnen U 16 patzten, schafften es die U 16-Jungs beim finalen Staffelrennen aufs Treppchen. Das SCR-Quartett, bestehend aus Olaf Sindt, Linus Beyer, Benedikt Thiesen und Jakob Kuhn, rannte hinter dem Kieler TB als Zweiter ins Ziel. Meyer war erleichtert: „Ich weiß ja, dass Staffelrennen ihre eigenen Gesetze haben. Aber so viele Disqualifikationen wie in den Wochen zuvor habe ich noch nicht erlebt.“

Gleich zweimal ganz oben auf dem Siegertreppchen stand Leana Koslowski vom SV Friedrichsgabe. Die 15-Jährige, die im vergangenen Jahr nationale W 14-Vizemeisterin im Block Lauf wurde, holte sich über 60 Meter Hürden und 300 Meter den Titel. Im Sprint ohne Hürden lief die Henstedt-Ulzburgerin in 8,48 Sekunden hinter Jenna Springer (MTV Heide, 8,42) auf den zweiten Platz. Im Weitsprung lag Leana Koslowski mit guten 5,12 Metern bis zum letzten Durchgang in Führung. Sie wurde dann aber noch von Theissen (MTSV Hohenwestedt, 5,17 Meter) abgefangen.

„Wir trainieren zurzeit überhaupt nicht in der Halle. Weitsprung können wir nur an der frischen Luft üben, wenn das Wetter es zulässt“, so Leanas Trainer Roy Brusenbauch. Die fehlende Routine machte sich im Wettkampf bemerkbar. Von sechs Versuchen waren nur zwei gültig. „Es waren gute Sprünge dabei. Aber wenn die ungültig sind, ist das natürlich sehr ärgerlich“, sagte Leana Koslowski anschließend etwas zerknirscht.

Leana Koslowski will Rekord über 300 Meter Hürden knacken

Ganz anders das Bild im Hürdensprint über 60 Meter, wo sich Leana Koslowski in 9,44 Sekunden souverän den Titel sicherte. Auch über 300 Meter dominierte die junge Athletin und kam mit zwei Sekunden Vorsprung nach 44,30 Sekunden ins Ziel. Die beiden Disziplinen will die talentierte Sportlerin in der Freiluftsaison kombinieren. Sie hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. „Ich will den W 15-Kreisrekord über 300 Meter Hürden knacken“, sagte Leana Koslowski. Die bisherige Bestmarke von 2014 (45,66 Sekunden) hält ihre Vereinskameradin Jaqueline Eylmann.

Am kommenden Wochenende haben die Talente Pause, danach geht’s – wieder im Hamburger „Glaspalast“ – am 12./13. Februar mit den Landes-Mehrkampfmeisterschaften weiter. Zunächst einmal abgesagt wurden die offenen Kreistitelkämpfe der Altersklasse U 10 bis U 16, die für den 5./6. Februar in Bad Segeberg geplant waren. Ralph Meyer: „Wir hoffen, dass wir diese Meisterschaften für unsere Jüngsten im März nachholen können.“

Von Anne Pamperin