Klein Rönnau

„Wenn das Tempo von vornherein etwas höher ist, ist es für Karl meistens besser“, sagt Sören Kuhn, Trainer des Leichtathleten des SC Rönnau 74. Was der 18-jährige Karl Löbe drauf hat, demonstrierte er bei den Landestitelkämpfen der Jugend U18 in Flensburg. Über 800 Meter gewann Löbe einen Einlagelauf in persönlicher Bestzeit von 1:55,33 Minuten. Am Tag darauf zeigte der Schlamersdorfer der Konkurrenz über 1500 Meter, wo der sprichwörtliche Hammer hängt.

„Karl hat das gemacht, was Athleten ja selten tun. Er hat auf seinen Trainer gehört“, sagte Kuhn lachend. „Ich habe ihm geraten, den Schlussspurt nicht zu früh anzusetzen. Er hat meine Worte beherzigt und dem Feld auf den letzten 200 Metern satte vier Sekunden abgenommen.“ Die Uhr blieb bei 3:56,24 Minuten stehen. Dreifach-Meister Liam Taube (SCR 74) erfüllte über 110-Meter-Hürden in 14,44 Sekunden seine dritte DM-Norm. Über 100 Meter (11,1 Sek., in Flensburg 11,27) und über 200 Meter (22,43 Sekunden bei seinem Flensburger Titellauf) war dies dem Sprinter zuvor schon gelungen.

Weitere U-18-Goldmedaillen für den SC Rönnau 74 – weibl. Jugend, 200 Meter: Carolina Jürgens (26,08 Sek.); 4 x 100 Meter (Paula Löbe, Carolina Jürgens, Pia Musch, Luise Keller) 51,11 Sek.; Stabhochsprung: Paula Löbe (2,90 Meter); männl. Jugend, 4 x 100 Meter (Liam Taube, Liam Aufderheide, Norwin Dabelstein, Cedric Barth) 44,55 Sek.

Von Anne Pamperin