Rönnauer Leichtathletik-Talente meistern ersten Siebenkampf ihres Lebens

Vier Talente des SC Rönnau 74 absolvierten zum ersten Mal überhaupt einen Hallen-Siebenkampf. „Wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln“, sagte Trainer Ralph Meyer während der Landesmeisterschaften im Hamburger Glaspalast. „Einen Wettkampf über zwei Tage zu bestreiten, ist für alle neu. Aber sie schlagen sich gut“, lobte der Coach, der in der Betreuung von Mike Schlabinger unterstützt wurde. Jakob Kuhn machte seine Sache sogar sehr gut.

Der 14-Jährige landete in der U 16-Gesamtwertung der Landesverbände Schleswig-Holstein und Hamburg auf dem neunten Rang. Kuhn war bester Schleswig-Holsteiner des jüngeren Jahrgangs 2008 und freute sich über neue persönliche Bestleistungen im Hochsprung (1,52 Meter) und im Weitsprung (4,81 Meter). „Am liebsten mag ich aber den Sprint“, sagte der junge Mehrkämpfer, der sich auf der Bahn ebenfalls in starker Verfassung präsentierte. „Über 60 Meter und 60 Meter Hürden war Jakob dicht an seinen Topzeiten dran“, merkte Ralph Meyer an.

Benedikt Thiesen war zweitbester Schleswig-Holsteiner im jüngeren Jahrgang und kam in der Gesamtwertung auf Rang 13. „Benedikt ist ein guter Werfer. Das wird ihm im Sommer entgegenkommen. Geplant ist, dass wir dann auch im Neunkampf starten“, erklärte Ralph Meyer.

Die weiteren SCR-Talente Nanno Tetzlaff und Fabian Brust landeten auf den Gesamträngen 15 und 16 (SH-Wertung der Jahrgänge 2008: Platz 3 und 4). Luise Keller (SC Rönnau 74) wurde Siebte in der weiblichen Jugend U 18.

Einzige Starterin des Kreis-Leichtathletikverbandes Segeberg in der offenen Klasse war Daniela Schumann von der Kaltenkirchener TS. Die 23-Jährige sammelte im Fünfkampf der Frauen 2841 Punkte und wurde damit Vierte.

Andreas Groneberg Vielstarter in der Seniorenklasse

Wie in den vergangenen Jahren fanden parallel zu den Mehrkampf-Titelkämpfen die gemeinsamen Landes-Einzelmeisterschaften der Senioren von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern statt. Mathias Kuhn (SCR 74), Jakobs Vater, ließ in der Kategorie Männer 50 die Konkurrenz über 60 Meter und 200 Meter hinter sich.

Andreas Groneberg, stellvertretender Vorsitzender des Kreisleichtathletikverbandes, ging bei den Routiniers der Altersklasse M 55 gleich sechsmal an den Start. Über 60 Meter und im Weitsprung sicherte sich der Henstedt-Ulzburger Silber, über 200 Meter und im Hochsprung holte er Bronze. Im Kugelstoßen landete Groneberg auf Rang vier. Den sechsten Einsatz an einem Tag hatte er mit der 4x200-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Ostsee, die aber wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert wurde.

Hochspringer Drümmers DM-Test ging daneben

Im Hochsprungfeld der Senioren mischte – außer Konkurrenz – auch Finn Drümmer (Kaltenkirchener TS) mit. Der 25-Jährige wollte vor seinem Start bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig (26./27. Februar) Wettkampfpraxis sammeln. Mit seiner Höhe von 2,00 Metern war er überhaupt nicht zufrieden.

Bereits am Wochenende 12./13. Februar finden in Sindelfingen die nationalen Titelkämpfe der Jugendlichen U 20 statt. Einzige Starterin des KLV Segeberg ist Carolina Jürgens, die im Weitsprung antritt.

Der Schleswig-Holsteinische Leichtathletikverband hat sich derweil entschlossen, die Landesmeisterschaften im Blockwettkampf in Bad Malente ins Hallenprogramm aufzunehmen. Termin ist der 6. März. Ralph Meyer: „Wir hoffen, dass wir Ende März auch noch die ausgefallen Kreismeisterschaften für die Jüngsten anbieten können.“

