Norderstedt

Sören Kuhn sparte nicht mit Lob. „Ich bin super zufrieden mit den Dreien“, sagte der Leichtathletiktrainer des SC Rönnau 74 nach der Rückkehr aus Rostock, dem Ort der Deutschen U-18- und U-20-Meisterschaften. Die beste Platzierung erreichte Lauf-Ass Karl Löbe (U 20) mit dem fünften Platz über 1500 Meter. Der 18-Jährige hielt gut mit, musste aber nach einem vergleichsweise langsamen Lauf am Ende die sprintstärkeren Konkurrenten ziehen lassen.

„Für Karl wäre ein Rennen mit gleichbleibend hohem Tempo ideal gewesen. Aber das hier war ein typisches Meisterschaftsrennen, wo es nicht um die Zeit ging. In der Schlussrunde gab es einen brutalen Endspurt“, analysierte Kuhn. Christoph Schrick aus Darmstadt gewann in 4:03,77 Minuten. Karl Löbe, dessen Bestzeit bei 3:56,24 Minuten liegt, kam nach 4:06,80 Minuten ins Ziel. „Ich habe schon damit gerechnet, dass irgendwann einer lossprintet. Aber dass gleich vier so ein Tempo gehen, war schon hart. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem fünften Platz“, sagte der Athlet.

Löbe ohne Vorlauf im Finale

Während die Halbfinal-Rennen über 1500 Meter aus Mangel an Teilnehmern ausfielen und Löbe gleich im Endlauf stand, mussten seine beiden Trainingskameraden in ihren Disziplinen Vorläufe bestreiten. Liam Taube war für den 100- und 200-Meter-Lauf sowie für den 100-Meter-Hürdensprint der Jugend U18 qualifiziert. Auf die Hürdenstrecke verzichtete der 17-Jährige. „Liam hatte nach den Nordmeisterschaften ein paar Probleme mit der Hüfte. Wir haben das zwar behandeln lassen, hatten aber keine Möglichkeit mehr zu trainieren. Um kein Risiko einzugehen, haben wir den Hürdensprint vorsichtshalber ausgelassen“, so Sören Kuhn.

Er konnte diesmal nicht auf die bewährten Dienste von Physiotherapeutin Berit Eigenherr zählen. „Sie war im Urlaub, und viele andere Spezialisten waren bei parallel stattfindenden Sportereignissen im Einsatz. Aber ich habe dann eine Bekannte angerufen, die Liam und auch Karl, der ein wenig seinen Rücken spürte, geholfen hat. Es waren aber keine schweren Blessuren. Die Jungs waren dadurch nicht beeinträchtigt“, stellte Kuhn klar.

Taube sprintet zur persönlichen Bestzeit

Wie gut Liam Taube drauf war, bewies er vor allem im 200-Meter-Rennen, das er in persönlicher Bestzeit von 22,25 Sekunden beendete. Pech für den Youngster: Als Neunter verpasste er denkbar knapp den Endlauf der besten acht Sprinter. Auch im 100-Meter-Rennen überzeugte Liam Taube mit 11,20 Sekunden, schrammte aber knapp am Halbfinale vorbei.

Weitspringerin Carolina Jürgens, mit 15 Jahren eine der Jüngsten im Feld der weiblichen Jugend U 18, kam im zweiten Versuch auf 5,71 Meter und wurde damit Elfte. Für das Erreichen des Finales hätte sie zehn Zentimeter weiter – in den Bereich ihrer persönlichen Bestleitung von 5,88 Meter – springen müssen. „Da muss man dann schon das Brett optimal treffen und alles andere muss auch passen“, sagte Kuhn.

Von Anne Pamperin