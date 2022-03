Kiel

Wenn die Baltic Stars des 1. Kieler Roll- und Eissportverein (KREV) am Sonnabendabend auf das Parkett der Stralsundhalle am Südfriedhof rollen, werden in diesem Moment Wochen der Aufregung, Anstrengungen und Arbeit gipfeln. Die Showgruppe hat als Gastgeber der 21. Deutschen Meisterschaft im Roll- und Solotanzen am Wochenende innerhalb weniger Wochen eine neue Kür eingeprobt – aus Respekt und Solidarität mit der Ukraine.

Ein halbes Jahr lang hatten Baltic Stars an ihrer Choreographie mit dem Thema Soldaten gefeilt. Hauptmotiv war der starke Zusammenhalt in einer Armee, in einem Teil der Kürmusik waren die donnernden Geräusche eines Bombenangriffes zu hören. Als sich die Gruppe am 27. Februar, drei Tage nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, zum Training traf, war jedoch klar: „Das wollen, das können wir nicht machen“, so Doris Steffen, Vorsitzende des 1. KREV und Mitglied des Trainerteams.

Keine Resignation bei Baltic Stars des 1. KREV

Mehrere Monate des Trainings umsonst? Solche Gedanken ließ das Team nicht aufkommen. „Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft, daraus noch mehr Motivation zu schöpfen“, sagt Tänzerin Justine Wagner. Bereits während der Trainingseinheit wurde neue Musik geschnitten, ein neues Thema für die Kür gewählt, die nun den Titel „The Way out“ trägt und den Ausweg aus einer Drogenabhängigkeit beschreibt.

Viele Elemente der alten Choreographie konnte die Showgruppe übernehmen, „aber es ist ein ganz anderes Thema, Bewegungen, die vorher hart ausgeführt wurden, sind jetzt weich oder andersherum“, erklärt Wagner. Automatismen griffen nicht mehr. Alles auf Reset. Das Team schob im Training Extra-Schichten, übte an trainingsfreien Tagen gemeinsam auf einer Rollfläche bei der Coventry-Halle in Gaarden. „Die Gruppe kennt sich über Jahre, sonst hätte das so nicht geklappt“, sagt Trainerin Steffen stolz.

Am Sonnabend um 18.30 Uhr starten die Baltic Stars als amtierender deutscher Meister im Wettbewerb „Kleine Gruppen“. Bei den letzten Titelkämpfen in Dresden 2019 gewann Wagners Team, und für die 26-Jährige steht auch in diesem Jahr trotz aller Herausforderungen im Vorfeld fest: „Für mich kommt nichts anderes in Frage als der erste Platz.“

1. KREV startet am Meisterschaftswochenende mit vier Teams

Von Freitag bis Sonnabend steigen die Wettkämpfe in der Stralsundhalle, Winterbeker Weg 47, die ursprünglich schon für 2020 geplant waren. Die Corona-Pandemie sorgte zweimal für eine Verschiebung. Für den 1. KREV treten neben den Baltic Stars das Junioren Quartett, die Junioren Gruppe „Junior Baltic Stars“ und das Quartett „The Gorgeous“ an. Insgesamt starten rund 230 Läuferinnen und Läufer aus zehn Landesverbänden.

Tageskarten kosten für Erwachsene zehn Euro, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren fünf Euro. Zuschauer müssen am Eingang einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. In der Halle herrscht Maskenpflicht. Einen Turnierzeitplan finden Sie auf www.1krev.de.