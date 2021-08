Göttingen/Kiel

Schalke und Dortmund. Dass sich diese Vereine nicht grün sind, ist bekannt. Und wer kennt nicht die Geschichte von Romeo und Julia? Die Sprösslinge zweier unversöhnlicher Familien aus Verona, die Shakespeare in seinem Drama beschrieb. Doch während Romeo und Julia ein tragisches Ende fanden, und die beiden Revierclubs wohl nie zusammenfinden werden, gibt es in Kiel ein Happy-End.

REG Kiel und 1. Kieler REV kannten viele Jahre nur den Konkurrenzkampf

Die Roll- und Eissportgemeinschaft Kiel und der 1. Kieler Roll- und Eissportverein, zwei Vereine, die über viele Jahre heftig miteinander konkurrierten, machen es vor: Nina Schwarten und Justin Fleischer wurden zu den deutschen Meisterschaften im Rollkunstlaufen nach Göttingen entsandt, um im Junior-Paartanz die Fahne der Landeshauptstadt Kiel hoch zu halten. Das Besondere daran: Nina ist Mitglied beim 1. Kieler REV, Justin läuft für die REG Kiel. Und zusammen als Paar blieb der Erfolg nicht aus: Gemeinsam errangen die beiden im Paartanz die Silbermedaille.

„Justin hatte keine Partnerin mehr, und da hat er einfach mal die Nina angesprochen“, verrät Trainerin Sabine Hirsch. „Beide waren sich einig, es zusammen zu versuchen, und es läuft wirklich gut. Ein Paar mit Zukunft.“ Die Übungsleiterin vom REG Kiel erinnert sich zudem, dass die Vorstände beider Vereine vor dem ersten Tanzschritt noch ihre Zustimmung geben mussten.Das Konkurrenzdenken, dass von den Vereinsführungen in den Jahren zuvor schon ein wenig übertrieben wurde, hätte dem Paar noch einen Strich durch die Rechnung machen können. Das passierte aber nicht. „Beide Vorstände haben das abgenickt“, freut sich Sabine Hirsch nicht nur darüber, dass es nun wieder ein hoffnungsvolles Tanzpaar in Kiel gibt, sondern auch für die beiden jungen, leidenschaftlichen Rollschuhtänzer.

Erster Auftritt: Die Deutschen Meisterschaften in Göttingen Anfang August. Eine Qualifikation gab es wegen Corona nicht. Landesmeisterschaften und Wettkämpfe auf Norddeutscher Ebene wurden wegen der Pandemie abgesagt. Ein Handicap. Denn dadurch fehlte die so wichtige Wettkampferfahrung. Außerdem durfte erst seit Anfang März wieder trainiert werden. „Da hatten die anderen Bundesländer und auch die Kaderläufer große Vorteile. Die durften aufgrund einer Ausnahmegenehmigung viel früher anfangen. Und drei Monate zusätzliches Training machen enorm was aus. Schließlich trainieren wir drei, vier Mal die Woche. Das sind 40 bis 50 Trainingseinheiten, die uns fehlen“, erklärt Sabine Hirsch.

Trainerin Hirsch: „Man muss seinen Partner fühlen, nicht suchen“

Trotz des Trainingsrückstandes verkauften sich Justin und Nina recht gut. Im Style Dance mit einem Latin Medley gab es zwar ein paar Wackler, aber es waren auch sehr ansprechende Passagen dabei. „Auch durch die Kür sind die beiden gut durchgekommen. Aber es gibt noch einiges zu tun. Man muss seinen Partner fühlen, nicht suchen. Dazu braucht man viel Zeit miteinander, die wir nicht hatten“, sagt die Trainerin, die bereits jetzt mit den Vorbereitungen für die Deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr beginnt. „Ein Jahr. Das ist die Zeit, die die Sportler brauchen, um wirklich gut für Wettkämpfe vorbereitet zu sein.“

Nina Schwarten, die auch noch im Einzel Platz elf erreichte, und ihr Partner Justin Fleischer waren aber nicht alleine in Göttingen. Zwei junge Läuferinnen vom TuS Gaarden und ihre Trainerin Stephanie Koppermann waren ebenfalls am Start. Die zehnjährige Liya Cetintürk sammelte auf großer Bühne im Solo-Tanz der Schüler C ihre ersten Erfahrungen, erreichte Platz 12. Die 16-jährige Lilli Simon (TuS Gaarden), die im Junior-Solo-Tanz ebenso Zwölfte wurde, haderte vor allem mit dem großen Trainingsrückstand gegenüber der Konkurrenz aus den anderen Landesverbänden. „Die Schwierigkeitsgrade sind da schon hoch und können nur gehalten und verbessert werden, wenn viel trainiert wird. Sportler, die nicht austrainiert sind, haben gegen fitte Konkurrenz keine Chance“, weiß Hirsch. Die Kontrahenten aus den benachbarten Bundesländern, die schon seit Jahren auf hohem Niveau trainiert haben und auch während der Pandemie mit Ausnahmegenehmigung trainieren durften, hatten klare Vorteile und waren nicht zu schlagen.

„Wir haben aus unserer Situation das Beste gemacht. Wir schauen jetzt nach vorne und greifen nächstes Jahr wieder an,“ zieht Trainerin Sabine Hirsch ein positives Fazit. Mit dabei werden dann auch wieder Nina Schwarten und Justin Fleischer sein, die als Paar aus zwei verschiedenen Vereinen nicht nur um Gold kämpfen werden, sondern auch das neu geknüpfte, freundschaftliche Band ihrer beiden Vereine fester verweben wollen.