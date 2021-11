Henstedt-Ulzburg

Im SV Henstedt-Ulzburg tut sich was in Sachen Volleyball. Die neu formierten ersten Herren wollen den Durchmarsch in die Verbandsliga schaffen. So ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass dieses Vorhaben gelingen könnte. Setzt sich der größte Teil des Teams doch aus ehemaligen Regionalliga-, Bundesliga- und Auswahlspielern zusammen. Am Sonnabend, 13. November, ist Heimspieltag. Ab 14.30 Uhr wollen die SVHU-Huskies – so hat sich die Mannschaft genannt – in der Halle der Gemeinschaftsschule Rhen gegen den TSV Reinbek und den TuS Berne die nächsten Siege für den Aufstieg einfahren.

Sebastian Meiser, Philipp Kerl, Oliver Kook, Nicolas Fahl, Sven Wischhöfer und Jakovos Libanios waren in ihrer Jugend herausragende Volleyballer des Hamburger Verbandes. Jannik Krüger und Timo Geweke spielten beim VC Norderstedt in der Regionalliga, ehe sich das Team vor vier Jahren auflöste. Geweke gilt immer noch als das größte Henstedt-Ulzburger Talent, Krüger als der beste Spieler aus Kaltenkirchen der vergangenen 20 Jahre. Komplettiert werden die Huskies von Leistungsträgern der ehemaligen Henstedt-Ulzburger Männermannschaft.

Zurück in Deutschlands Norden

Nachdem viele der Spieler am Ende ihrer gemeinsamen Zeit bei VGAH und VC Norderstedt in alle Welt hinausgezogen waren – Oliver Kook spielte beispielsweise in den USA, Sven Wischhöfer im Volleyball-Internat von Schwerin – sind sie nun in und um Henstedt-Ulzburg sesshaft geworden. Und fanden sich beim Volleyball wieder.

In die Landesliga waren die Huskies als Nachrücker aufgestiegen. Insgesamt gehören 15 Spieler dem Rudel an. „Die brauchen wir auch. Denn bei den meisten sind die besten Jahre schon über ein Jahrzehnt her. Bei Auswärtsspielen die eine Partie gegen die Gastgeber durchzuhalten, ist nicht das Problem. Aber bei Heimspielen zwei Partien zu bestreiten wird interessant. Ich bin gespannt, wie wir das körperlich hinbekommen“, sagt Nicolas Fahl.

Heimspiele mit Eventcharaker

Die Heimspiele wollen die Huskies zu Events machen. Für Sonnabend wurden beispielsweise Klatschpappen und Beachflags produziert. Andere Ideen sind in der Entstehungsphase. „Wir haben mit Jakovos Libanios, Oliver Kook, Nicola Maibom, der Trainerin der zweiten Herren, und mir ein Branding-Team mit noch mehr Ideen am Start. Nur möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Wer in die Halle kommt, kann es selber erleben“, sagt Fahl.

Attraktiv und erfolgreich Volleyball zu spielen, ist nur eine Seite des Teams. Schon im vergangenen Jahr hatten die Volleyballer mit „Gemeinsam Gutes“ einen Spendenmarathon veranstaltet, der 5470 Euro für das SOS Kinderdorf, den Verein Dunkelziffer und das Jugendzentrum Henstedt-Ulzburg einbrachte. Die Huskies holten dabei die Handball-Abteilung und die Fußballer des SVHU mit ins Boot. Das war die erste gemeinsame Aktion der drei Abteilungen seit Vereinsgründung.

Spendenmarathon soll 10000 Euro bringen

Am 12. Dezember wird es eine Neuauflage von „Gemeinsam Gutes“ geben. „Wir würden gerne diesmal 10000 Euro einsammeln. Geld, das wir an die Jugendfeuerwehr Henstedt-Ulzburg, die Organisation Inklusiver Sport Norderstedt und das Kinderhospiz Sternenbrücke spenden wollen“, sagt der 35-jährige Fahl. Die Veranstaltung wird wie der Landesliga-Heimspieltag online auf twitch.tv/svhuvolleyball im Livestream zu sehen sein.

Die Handballerinnen und die Fußballer haben ihr Mitwirken zugesagt, auch werden die Einradfahrer, Streetdancer und das kleine Burgtheater sowie der Magier Tim Simon und die Marchingband Phoenix Performance Ensemble mitmachen. Zwölf Stunden Livestream wollen schließlich mit Inhalten gefüllt werden.

