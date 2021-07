Tokio

Von Beginn an lag das deutsche Boot im Vorlauf am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit in Front, lieferte sich mit den Niederländerinnen und Britinnen ein Rennen um die beiden zu vergebenen Final-Startplätze.

Auf den letzten 500 Metern konnten sich Hämmerling (RG Germania Kiel) und ihre Teamkolleginnen Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Daniela Schultze mit einem Schlussspurt etwas absetzen und anschließend zufrieden Bilanz ziehen.

Olympische Ruderstrecke mit Tücken

„Es ist wirklich toll, hier zu sein. Man hört ja immer die Geschichten, aber dieses olympische Feeling kann man sich vorher nicht vorstellen“, sagte Hämmerling. Die olympische Ruderstrecke habe aber ihre Tücken: „Es ist sehr heiß hier, aber wir können ganz gut damit umgehen. Wind und Welle ist auch vorhanden, das macht es schwieriger und man muss es technisch sauber rudern.“

Das Finale, in dem Hämmerling und Co. nach einer Medaille greifen wollen, steigt am Dienstag, 27. Juli, um 3.10 Uhr deutscher Zeit.