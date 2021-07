Tokio

Nach einem starken Start mit fast einer Bootslänge Vorsprung auf das polnische Boot waren Frieda Hämmerling, Carlotta Nwajide, Franziska Kampmann und Daniela Schultze auf scheinbar sicherem Silber-Kurs hinter dem chinesischen Boot.

Doch kurz hinter der 1500-Meter-Marke verschlugen sich die deutschen im vom Wind aufgewühlten Wasser auf dem Sea Forest Waterway in der Bucht von Tokio, fingen sich in Rudersprache „einen Krebs“. Die Folge: Sowohl Polen als auch Australien und Italien zogen noch an Hämmerling und Co. vorbei, denen so nur noch der fünfte Rang bei 1,33 Sekunden Rückstand auf die Medaillen blieb.

Wind sorgt für Ruder-Lotterie

Die Ruder-Finals waren wegen der Wind-Vorhersagen um einen Tag nach hinten verschoben worden. Anders als von den Veranstaltern erhofft hatte der Wind die Strecke aber auch am Mittwoch im Griff. Auch im Halbfinale der Männer-Doppelzweier kam es zu dramatischen Szenen, als das favorisierte norwegische Boot in den für Ruder-Verhältnissen hohen Wellen auf der Strecke kenterte und ausschied.