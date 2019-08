Linz/Kiel

Am Dienstag waren Frieda Hämmerling von der RG Germania in Kiel, Franziska Kampmann, Michaela Staelberg und Daniela Schultze im Vorlauf hinter den Niederländerinnen und den Polinnen auf dem dritten Platz gelandet und mussten den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen.

Diesen gewannen sie am frühen Donnerstagnachmittag souverän mit 1,67 Sekunden Vorsprung auf das neuseeländische Boot in 6:14,7 Minuten. Schon nach der Hälfte der Strecke hatten Hämmerling und Co. sich eine Bootslänge Vorsprung erarbeitet

Finale am Sonnabend

Das Finale steigt nun am Sonnabend um 15.14 Uhr. Einen Livestream gibt es hier.

Einen Platz unter den ersten acht Booten der WM und die damit verbundene Olympia-Quali haben die deutschen Ruderinnen damit bereits sicher. In welcher Besetzung sie in einem Jahr in Tokio antreten werden, entscheidet sich aber erst in der nächsten Saison.

