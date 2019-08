Platz sieben in der GFL-Nord-Staffel ist zementiert, zwei Spieltage vor Saisonende geht es für die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend vor allem um einen versöhnlichen Ausklang vor ihren Heim-Fans. Die Zuschauer sind angehalten, ebenso wie Spieler und Offizielle komplett in Weiß zu kommen.