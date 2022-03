Kiel

Wer kennt sie nicht, die glorreichen Sieben, die zielsicheren Scharfschützen aus dem gleichnamigen Western, die mit jedem Schuss ins Schwarze treffen? Genauso treffsicher und nicht weniger glanzvoll agieren die sieben Kegler der SG ETV/Phönix Kiel. Seit über einem Jahrzehnt sind die Kieler in Deutschland die große Nummer im Bohle-Kegeln. Und am Wochenende ist die Krönung einer beispiellosen Siegesserie möglich: Gewinnen die Kegel-Boys ihre letzten beiden Heimspiele gegen die SG Michendorf/Seddin (Sonnabend, 13 Uhr) und SV 90 Fehrbellin (Sonntag, 10 Uhr), dann wäre nicht nur die elfte Deutsche Meisterschaft in trockenen Tüchern, sondern auch der zehnte Titel in ununterbrochener Folge. Eine Bilanz, die ihresgleichen sucht.

Das Können jedes einzelnen Spielers ist ein ganz wichtiger Faktor für diese Erfolgsserie. Doch entscheidend, dass Jahr um Jahr die Spitzenposition erklommen wird, ist die Kameradschaft der sieben Kumpels, die seit mehr als einer Dekade zusammenspielen. „Wir verstehen uns einfach. Die Stimmung ist immer gut. Und auch privat unternehmen wir viel. Aber eigentlich sind wir ja neun. Marco Pahlow und Jan Künstler stehen noch als Stand-By-Spieler zur Verfügung“, erklärt Mannschaftsführer René Richter, der mit Jörn Kemming, Sascha Brinks, Kai Ludorf, Roger Dieckmann, Frank Gehrken und Alexander Eggers alle zwei Wochen auf die Jagd nach der höchsten Trefferanzahl geht.

2009 bekamen Kiels deutsche Kegel-Meister einen großen Empfang am Bahnhof, 2012 und 2016 ging es auf den Rathausbalkon

Über einhunderttausend Kegel bringt das Kieler Team pro Saison zu Fall. Eine stattliche Zahl, und doch kommt es auf jeden einzelnen Pin an. So 2016, als ein gefallener Kegel mehr den Kielern die Deutsche Meisterschaft vor der SG Union Oberschöneweide bescherte. „Wir spielten zeitgleich, waren aber früher fertig. Da glühten die Telefone, um Infos vom Ausgang des anderen Spiels zu bekommen. Eine irre Spannung. Gerade deshalb die geilste Meisterschaft von allen“, erinnert sich Kai Ludorf.

Großartig empfanden die sieben Kumpels, die zwischen 42 und 54 Jahre alt sind, auch den Empfang am Kieler Bahnhof, als 2009 der erste Titel eingetütet wurde, und die frisch gebackenen Meister in den Hauptbahnhof einfuhren. „Da war ein Spielmannszug vom ETV, die Cheerleader von Holstein Kiel standen an der Kaisertreppe Spalier, und auch Oberbürgermeister Torsten Albig hat hallo gesagt. Mit der Stretch-Limo ging es dann auf Rundfahrt durch Kiel“, erinnert sich Jörn Kemming auch an das Versprechen von Albig, dass er über einen Besuch auf dem Rathausbalkon zur dritten Meisterschaft nachdenkt. 2012 war es dann soweit.

Bei einer Auswärtsfahrt verpassten Kieler Kegler den Ausstieg am Bahnsteig

2016, als die Frauenmannschaft ebenfalls Deutscher Meister wurde, kam es zum zweiten Besuch auf dem Rathausbalkon. Und 2022 bei der zehnten Deutschen Meisterschaft? „Mal sehen. Erst müssen wir beide Heimspiele gewinnen und Meister werden“, erklärt Richter und erinnert sich, dass auch schon mal etwas schief gehen kann. „Das geschah auf einer Fahrt nach Berlin. Der Zug war gerammelt voll. Auch die Gänge. Der Zug hielt, aber es gelang uns nicht, zum Ausgang zu kommen. Als sich die Türen schlossen, stand Jörn allein auf dem Bahnsteig, während wir weiterfahren mussten“.

Rechtzeitig zum Spielort schafften es aber dann alle sieben, die auswärts auch schon mal in Etagenbetten schlafen. „Der Verein bezahlt die Übernachtung. Da sind wir gehalten, die günstigsten Unterkünfte zu nehmen. Aber das ist kein Ding. Wir gehen unserem Hobby zusammen mit Freunden nach, haben viel Spaß, und niemand ist dem anderen bei einem schlechten Wurf böse. Das ist vielleicht das Geheimnis unseres Erfolges“, meint Kapitän René Richter.