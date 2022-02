Todesfelde

Nach zwei Monaten ohne Punktspiel melden sich die Oberliga-Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen am Sonnabend zurück. Die Mannschaft trifft heute in der Meisterrunde ab 18 Uhr auf die HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt, kurz HSG FONA. „Eine Prognose abzugeben, ist wie ein Blick in eine riesengroße Glaskugel“, sagt ToLees Trainer Heiko Grell vor der Partie in der Leezener Amtsporthalle.

In Grells Kader gibt es Veränderungen. Anni Knutzen fehlt mit einer Fußverletzung mehrere Wochen lang. Janne Hübner setzt erst einmal aus. „Janne steht in ihrem Medizinstudium vor wichtigen Klausuren“, erklärt Grell. „Deshalb ist es absolut verständlich, dass sie nicht riskieren will, sich im Kontaktsport Handball mit dem Coronavirus zu infizieren.“

Zwei seiner Spielerinnen, so Grell, haben eine Infektion hinter sich. Wie belastbar sie sind, müsse sich erst zeigen. Laura Riehl und Katrin Naguschewski sind nach längerer Pause wieder ins Training eingestiegen. „Aber es wird dauern, bis beide Spielerinnen topfit sind“, betont Grell, der froh ist, einen Überraschungsgast begrüßen zu können.

Rückraumspielerin Frederikke Buhl-Laerke ist aus beruflichen Gründen in ihre dänische Heimat zurückgekehrt, sie ist aber auf Deutschland-Besuch bei ihren Schwiegereltern. „Frederikke hat Lust darauf, noch einmal mit ihrem Team zu spielen“, freut sich Grell über Stippvisite der früheren Zweitliga-Spielerin, die im alten Jahr von Spiel zu Spiel wertvoller geworden war.

SG Todesfelde / Leezen in der Vorrunde 33:27-Sieger

Die Grell-Schützlinge verabschiedeten sich mit einem 27:31 gegen die HSG Holstein Kiel/Kronshagen in die Weihnachts- und Pandemie-Pause. Das Team steht in der Tabelle bei 2:2 Punkten, die Gäste haben 4:2 Zähler auf dem Konto. Die HSG FONA kommt mit 4:2 Punkten, die Niederlage resultiert aus dem 27:29 bei Spitzenreiter Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten II. In der Vorrunde setzte sich die SG ToLee mit 33:27 durch.

Mit dem Erreichen der Meisterrunde hat die SG Todesfelde/Leezen ihr vor der Saison ausgegebenes Ziel Klassenerhalt erreicht. „Was jetzt noch kommt, ist – ehrlich gesagt – nicht mehr wirklich wichtig“, sagt Grell. „Der sportliche Wert der Serie ist in Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin zweifelhaft.“