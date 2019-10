Neumünster wird zum Pferde-Mekka

Neumünster

Das Springturnier SHS Holstein International hat sich inzwischen fest im Turnierkalender etabliert. „Die Bedingungen hier sind vom Feinsten“, sagt Turnierchef Harm Sievers aus Tasdorf. „Wir erwarten knapp 320 Reiter aus 15 Nationen und über 600 Pferde“, weiß Sievers. Erwartet wird eine bunte Mischung aus Profis, Amateurreitern und Nachwuchsreitern. Die große Tour wurde noch einmal attraktiver gemacht, das Preisgeld wurde auf 12 000 Euro erhöht. Angemeldet haben sich namhafte Reiter aus dem Land. Vorjahressieger des Großen Preises, Bart van der Maat ( Niederlande) wird ebenso am Start sein wie Carsten-Otto Nagel ( Wistedt), Jörg Naeve (Ehlersdorf) oder Hergen Forkert ( Bremen). Sie alle konnten in den Holstenhallen bereits siegen.

Neue internationale Tour für die Amateure

Neu geschaffenen wurde in diesem Jahr eine neue internationale Tour für die Amateure. In der Bronze-, oder Mini-Tour sind die Hindernisse 1,15 Meter hoch, was einem L-Springen entspricht. „Das wurde sehr gut angenommen, wir haben alleine für diese neue Tour 70 Nennungen“, so Sievers. „Das ist ein Versuch, es mehr Reitern zu ermöglichen, in den Holstenhallen zu reiten. Davon träumt doch in Schleswig-Holstein fast jeder Turnierreiter.“

Neben vier internationalen Touren und der internationalen Tour für junge Pferde finden auch erneut mehrere Touren ihr Finale in den Holstenhallen.

Die Profis haben am Sonntag frei

Die Profis reiten ihre letzten Springen am Sonnabend. „Das haben wir mal eingeführt und das wurde von den Reitern sehr gut angenommen. So haben sie auch mal am Sonntag frei“, erklärt der Turnierchef. Dadurch war der Sonntag in den letzten Jahren immer national. In diesem Jahr sind die Finalprüfungen der internationalen 1,15 Meter- und der 1,25 Meter-Tour am Sonntag. Genauso wie das LVM-Cup-Finale und das Balios Hunter-Cup-Finale.

Auch beim Balios Hunter-Cup-Finale gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Um den sogenannten Grandchampion aus beiden Prüfungen zu ermitteln, gehen die besten vier Reiter in ein Springen auf Idealzeit. Dabei ist eine Zeit angegeben, in der der Parcours absolviert werden soll. Wer am dichtesten an diese Zeit herankommt, gewinnt. „Im vergangenen Jahr wurde der Champion durch das Publikum mit Applaus gemessen. Das ist aber unfair, weil dann der gewinnt, der die meisten Bekannten mit dabei hat“, findet Sievers.

