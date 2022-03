SV Henstedt-Ulzburgs Handballerinnen stolpern erneut über Oldenburg

Henstedt-Ulzburg

Angstgegner VfL Oldenburg II: Nach dem 22:25 im Hinspiel kassierten die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg auch im zweiten Vergleich mit dem Bundesliga-Nachwuchs eine Niederlage. Das Team von SVHU-Trainer Christian Gosch, Spitzenreiter der Staffel A, verlor nach schwacher Angriffsleistung mit 21:25 (10:11).

„Das war eine schwache Leistung von uns“, wurde Gosch in seiner Analyse deutlich. „Oldenburg hat alles rausgeholt und verdient gewonnen. Für uns war es eher ein gebrauchter Tag.“ In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den spielfreien TV Garrel jetzt noch zwei Minuspunkte. Als nächster Gegner wartet auf die Henstedt-Ulzburgerinnen der TSV Wattenbek. Das Spiel wird am Sonnabend, 19. März, um 18 Uhr in der Halle des Alstergymnasiums in der Maurepasstraße angepfiffen.

Für die Oldenburgerinnen, die nicht in die Abstiegsrunde rutschen wollen, war es die zweite Partie innerhalb von nicht einmal 48 Stunden. Zwei Tage zuvor hatte die Mannschaft gegen die zweite Garde des Buxtehuder SV eine empfindliche 25:41-Niederlage kassiert.

Das Problem der Gosch-Schützlinge deutete sich früh an. Spielerisch waren die Angriffszüge in der Anfangsphase durchaus passabel, aber der Abschluss war miserabel. Drei klare Torchancen ließen die Frogs-Ladies schon in den ersten fünf Minuten ungenutzt, erst in der sechsten Minute erzielte Jule Meisner das erste Tor der Partie.

Während die Henstedt-Ulzburgerinnen in der Abwehrarbeit Normalform zeigten, taten sie sich im Angriff schwer. Sie kamen nur sehr selten ins Tempo, es wurden schlechte Entscheidungen getroffen. „Dadurch wurden wir immer unsicherer“, sagte Gosch. „Der eine oder andere Wurf wurde regelrecht verweigert.“ Die Oldenburgerinnen dagegen spielten an ihrem Leistungslimit und pushten sich gegenseitig immer stärker. Mit viel Leidenschaft und großen Emotionen beeindruckten sie das SVHU-Team. „Wir haben das zugelassen“, ärgerte sich Gosch.

SVHU-Angriff kollabiert in der Schlussphase

Nach dem 10:11 zur Halbzeit schienen die Henstedt-Ulzburgerinnen den Dreh zu finden, um doch die Punkte zu entführen. In der 40. Minute lag Goschs Team mit 15:14 vorn und hatte doppelte Überzahl, verpasste aber mit zwei Spielerinnen mehr auf dem Feld die große Möglichkeit, sich abzusetzen.

Nach dem 18:17 (45.) entglitt dem SVHU die umkämpfte Partie. Die Oldenburgerinnen legten das 20:18 vor. Tarja Pauschert glich für Goschs Team mit zwei Toren zum 20:20 (51.) aus. Doch dann kollabierte das Angriffsspiel des Spitzenreiters, dessen Spielerinnen sieben lange Minuten kein Tor mehr gelang. Die Oldenburgerinnen nutzten diese Chance. Mit einem 5:0-Lauf zum 25:20 (58.) entschied Oldenburg II das Spiel.

In der Schlusssekunde erzielte Lina Röttger ihr einziges Tor zum 21:25-Endstand. „Es sagt schon sehr viel aus, wenn wir nur 21 Tore werfen“, resümierte Gosch.

SV Henstedt-Ulzburg: Merline Wünsche-Laursen, Sophia Kohn – Lara Haarbrücker, Carina Wulff, Annika Jordt (2), Carina Büchel (4), Lina Röttger (1), Tarja Pauschert (2), Jule Meisner (6/1), Tara Schumacher (5), Maya Grau, Caroline Rodewald, Kristin Rakowski (1).