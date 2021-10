Henstedt-Ulzburg

Unmöglich wäre es für die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg nicht gewesen, in der Nachholpartie bei der SG 99 Andernach etwas Zählbares mitzunehmen. Doch der Aufsteiger machte ein paar Fehler zu viel und handelte sich eine 1:3 (0:1)-Niederlage ein. „Wir haben mit einem etablierten Zweitligisten auf Augenhöhe gespielt“, gab SVHU-Trainer Christian Jürss zu Protokoll. „Mit so großem Einsatz und Teamgeist wie letzte Woche beim 2:1 in Elversberg und heute sind wir absolut konkurrenzfähig. Andernach war einfach nur effizienter.“

Fataler Rückpass von Chiara Pawelec

In der siebten Spielminute gerieten die Henstedt-Ulzburgerinnen in Rückstand. Einen verunglückten Rückpass von Chiara Pawelec erlief sich Andernachs Maren Weingerz, die von Torhüterin Saskia Schippmann nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Vanessa Zilligen traf für die Elf aus Rheinland-Pfalz vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0.

Es blieb der einzige Torschuss der Gastgeberinnen in den ersten 45 Minuten. Aber auch der SVHU wurde nicht gefährlich. Ein Distanzschuss von Indra Hahn stellte SG-Keeperin Laura van der Laan vor keine Hausforderung. „Wir hatten immer mal gute Ansätze, aus denen Möglichkeiten hätten entstehen können“, sagte Jürss. „Es fehlte aber die Präzision und ein guter letzter Ball.“

Pech für den SVHU beim 0:2

Die SG 99 Andernach kam etwas agiler aus der Halbzeit. Und hatte Glück: SVHU-Spielerin Sophie Profé (64.) fälschte einen Ball von Kathrin Schermuly zum 0:2 ins eigene Netz ab. Die Jürss-Elf versuchte, in die Offensive zu gehen. Aber die Angriffe endeten ein ums andere Mal im Abseits. Mehr Zug in den Aktionen nach vorne hatten die Gastgeberinnen, Maren Weingarz (83.) erhöhte auf 3:0.

Erst danach kamen die Gäste zu Einschussmöglichkeiten. Indra Hahn scheiterte. Der anschließende Eckstoß wurde verlängert, die kurz zuvor eingewechselte Catherine Knobloch verkürzte auf 1:3 (87.). „Mit etwas mehr Spielglück hätten wir einen Punkt holen können“, sagte Jürss. „Aber wir haben uns gut verkauft und können mit einem guten Gewissen in den Bus steigen.“ Am kommenden Sonntag ist der SV Henstedt-Ulzburg im DFB-Pokal gefordert. Um 12 Uhr wird das Achtelfinale bei den Sportfreunden Siegen angepfiffen.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Chiara Pawelec, Franziska Hilmer, Liv Fuß, Sophie Profé (85. Madita Ehrig), Rieke Ehlers (85. Catherine Knobloch) – Lisa-Kristin Behneke (76. Friederike Nagorny), Vera Homp, Jette Schulz – Indra Hahn, Dana Marquardt.

Tore: 1:0 (7.) Vanessa Zilligen, 2:0 (64.) Kathrin Schermuly, 3:0 (83.) Maren Weingarz, 3:1 (88.) Catherine Knobloch.

SR: Selina Menzel (FC 21 Karlsruhe).