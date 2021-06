Lehrte

Mit 40 Schwimmerinnen und Schwimmern – 20 Mädchen und 20 Jungen – ist der der SV Neptun am Sonntag, 13. Juni, im Freibad im niedersächsischen Lehrte an den Start gegangen. Für viele war es der erste Wettkampf seit Herbst vergangenen Jahres.

Um Viertel vor 5 Uhr am morgen machte sich der erste Teil des Neptun-Tross auf den Weg. Kurz nach 8 Uhr schwammen sich die Kieler im Becken ein, probten noch einmal Startsprünge, Wenden und Tauchphasen. Bei kühlen 14 Grad Luft- und 23 Grad Wassertemperatur begann der Wettkampf.

Nils Nolte "ist förmlich explodiert"

Für die zweite Kohorte (Jahrgang 2007 und älter) ging der Wettkampf erst am Mittag los. Da saßen die jüngeren Schwimmer teils mit Bestzeiten schon im Auto zurück nach Kiel.

Dabei ragte die von Nils Nolte heraus, der mit seiner Zeit über 100 Meter Schmetterling auf Position zwei in der Bestenliste des Deutschen Schwimm-Verbands in der Wettkampf-Saison 2020/21 (Jahrgang 2009) landete.

"Mit dem Startsignal ist Nils förmlich explodiert, ist es so schnell wie noch nie angegangen", blickt Neptun-Cheftrainer Dirk Hübler auf das Rennen zurück. Auf Bahn zwei zog Nolte seinen Konkurrenten davon, schlug bei 1:10,51 Minuten als Erster an. "Eine grandiose Leistung", sagt Hübler. "Dass diese herausragende Zeit Platz zwei in der Deutschen Jahrgangs – Bestenliste bedeutet, konnte ich erst nach Rückkehr am Sonntagabend feststellen.“

Am Nachmittag schwamm sich Jannek Wild (Jg. 2007) auf 50 Metern Brust mit 00:34,00 Minuten in die TOP 20 der Deutschen Jahrgangs–Bestenliste und über 100 Meter Brust mit 1:18,8 Minuten machte er einen großen Sprung Richtung TOP 20.

Julia Fudickar tastet sich an Jahrgangsmeisterschaften heran

Julia Fudickar (Jg. 2006) konnte sich über 50 Meter (00:37,14 Min) und 100 Meter Brust (01:23,23 Min) an die TOP 20 in ihrem Jahrgang herantasten, derzeit die Qualifizierungsgrenze für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2021, die im Oktober geplant sind.