20:17 in der 46. Minute – im SH-Ligaspiel zwischen den Handballerinnen vom SV Sülfeld und Spitzenreiter HSG Eider Harde deutete vieles auf eine Überraschung hin. Doch sieben Minuten und einen 6:1-Lauf später hatten die Gäste die Partie in der „Sülle-Hölle“ gedreht und transportierten ihren Vorsprung zum 25:24 (12:15)-Erfolg über die Ziellinie. „Es war mehr drin, aber so richtig traurig ist eigentlich niemand nach Hause gegangen“, sagte die verletzte SVS-Spielerin Francesca Vetter, die mit Unterstützung von Kristin Eggert für den verhinderten Trainer Markus Hallerbach das Coaching übernommen hatte.

Grund für das positive Fazit war die weiter ausgedünnte Personaldecke der Sülfelderinnen, die acht Feldspielerinnen, aber keine Torhüterin ihres Kaders aufbieten konnten. Rebecca Rathmann aus dem zweiten Team sprang ein. „Ohne Becky hätten wir gleich einpacken können“, lobte Francesca Vetter die Aushilfe. Vor Rathmann zeigten die Gastgeberinnen eine beeindruckende kämpferisch Leistung. Doch in der Crunchtime erarbeiteten sich die mit einer voll besetzten Bank angetretenen Gäste den entscheidenden Vorteil.

„Während Eiders Spielerinnen mal durchschnaufen konnten, haben wir zusammen weitergeschnauft“, sagte Francesca Vetter. Die Tore für den SV Sülfeld warfen Lara Zube (6), Julia Fritsche (5), Lena Ewen (5), Jaqueline Sievers (4), Charlin Reppien (2) und Merle Butzlaff (2).

Das Sülfelder Team kann am Wochenende Energie tanken. Ab Montag, 14. März, geht es so richtig zur Sache. Der Punktspiel-Dreierpack startet um 20 Uhr in eigener Halle gegen die HSG Schülp / Westerrönfeld / Rendsburg. Am Mittwoch, 16. März, folgt die Partie des Tabellensiebten bei der zweiten Mannschaft der HSG Mönkeberg / Schönkirchen (Anwurf 20 Uhr). Vier Tage später erwarten die Sülfelderinnen HC Treia / Jübek in der Halle an der Oldesloer Straße. Anwurf am Sonntag, 20. März, wird 17 Uhr sein.