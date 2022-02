Henstedt-Ulzburg

Für die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg könnte es kaum besser laufen. Das Team von SVHU-Trainer Christian Gosch führt die Tabelle der Staffel A mit erfrischendem, angriffslustigem und tempogeladenem Handball an. Auch die Kaderplanung schreitet voran: Bis auf Jule Meisner, die im Sommer zum Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08/Rosengarten wechseln wird, haben alle Spielerinnen für eine weitere Saison zugesagt.

„Die Spielerinnen fühlen sich bei uns wohl und bringen dadurch auch ihre Leistung“, weiß Gosch. „In dieser Mannschaft steckt sehr viel Potenzial, wir können noch besser werden.“ Es sei gut, so frühzeitig Planungssicherheit zu haben, zumal „Neuzugänge während der Corona-Pandemie nicht so ganz einfach für einen Wechsel zu begeistern“ seien.

Hinter den Frogs-Ladies aus Henstedt-Ulzburg hat sich das Feld der Verfolger gelichtet. Nur der BV Garrel, der mit zwei Minuszählern mehr auf Platz zwei steht, sitzt dem Team von Trainer Christian Gosch so richtig im Nacken. Die HSG Mönkeberg/Schönkirchen und der TSV Wattenbek, bei dem der SVHU am Sonntag ab 15 Uhr spielt, liegen bereits sechs Zähler zurück.

Für die Henstedt-Ulzburgerinnen ist es die erste Partie gegen die Sieben von Wattenbeks Trainer Mannhard Bech. „Wir hatten sehr viele Verletzte, am ursprünglichen Termin in der Hinrunde standen uns nur sieben Spielerinnen zur Verfügung. Deshalb haben wir um Verlegung gebeten“, sagt Gosch. SVHU-Spielerin Maya Grau trifft auf ihre Schwester Shayenne, die das Trikot der Wattenbekerinnen trägt. Jana Grützner, die sich vor der Saison nach fünf Jahren in der Großgemeinde dem TSV Wattenbek anschloss, fällt nach einem erneuten Kreuzbandriss aus.

Wattenbek ohne Ex-Henstedt-Ulzburgerin Grützner

Aber auch ohne die Kreisläuferin und Abwehrspezialistin Grützner im Team des Gegners werden die Gosch-Schützlinge eine harte Nuss zu knacken haben. Die Wattenbekerinnen besitzen mit Maxie Bech, Rafaela Steffek und Britt Punzius den wohl stärksten Rückraum der Dritten Liga. Auch im Tempospiel fühlt sich das Bech-Team wohl.

Auf Seiten des SVHU stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Carina Wulff (Schulterprobleme) und Torhüterin Merline Wünsche-Laursen, die erkrankt ist.